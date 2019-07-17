Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 17 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что перед Раками будут открыты любые двери, а Рыбы могут ни в чем себе не отказывать. Читайте гороскоп Таро на 17 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Шестерка мечей"

Этот день принесет позитивные перемены, после которых вы почувствуете облегчение. Дела, которые вас беспокоили последнее время, разрешатся сами собой, без вашего участия.

Телец– карта дня Таро "Туз пентаклей"

Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.

Близнецы – карта дня Таро "Король мечей" (в перевернутом положении)

В этот день лучше не принимать серьезных решений. На вашем пути встанет какой-то влиятельный недоброжелатель, который будет препятствовать и мешать вашим делам.

Рак – карта дня Таро "Мир"

Используя искренность и открытость, вы сможете подобрать ключ к сердцу своего собеседника. Перед вами будут открыты любые двери. Не упустите шанс осуществить свои желания.

Лев– карта дня Таро "Десятка пентаклей"

Можете рассчитывать на приятные новости и события, которые вам доставят близкие люди. Между вами наблюдается полная гармония и взаимопонимание. Поговорите по душам.

Дева– карта дня Таро "Восьмерка пентаклей"

Этот день лучше всего полностью посвятить бытовым вопросам и текущим делам. Также оптимально завершить начатые когда-то дела и по разным причинам отложенные на потом.

Весы– карта дня Таро "Король кубков" (в перевернутом положении)

Будьте готовы к тому, что какой-то близкий мужчина вас подведет или помешает реализации ваших планов. Старайтесь избегать прямого противостояния таким людям. Лучше переждать.

Скорпион– карта дня Таро "Луна" (в перевернутом положении)

Ваше настроение переменчиво и непостоянно, что соответственно отразится на состоянии ваших дел. Окружающие люди с трудом будут понимать ваши желания и мотивы поступков.

Стрелец – карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Козерог– карта дня Таро "Десятка мечей"

События этого дня будут развиваться не в вашу пользу. Будьте готовы к неприятностям и потерям в разных сферах жизни. Противостоять судьбе вы не сможете, так что придется смириться.

Водолей– карта дня Таро "Влюбленные"

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Рыбы– карта дня Таро "Девятка пентаклей"

Это ваш счастливый день, который желательно посвятить своим прихотям и капризам, занимаясь приятными для вас делами. Судьба будет вам благоволить и выполнять любые желания.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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