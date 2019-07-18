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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 18 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Львам следует искать компромиссы в общении с оппонентами, а Козерогам день принесет позитивные перемены . Читайте гороскоп Таро на 18 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Луна" (в перевернутом положении)

Ваше настроение переменчиво и непостоянно, что соответственно отразится на состоянии ваших дел. Окружающие люди с трудом будут понимать ваши желания и мотивы поступков.

Телец– карта дня Таро "Девятка кубков"

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Близнецы – карта дня Таро "Тройка пентаклей"

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Рак – карта дня Таро "Десятка мечей"

События этого дня будут развиваться не в вашу пользу. Будьте готовы к неприятностям и потерям в разных сферах жизни. Противостоять судьбе вы не сможете, так что придется смириться.

Лев– карта дня Таро "Умеренность"

Главное в этот день вести себя с окружающими дипломатично и деликатно. Ищите компромиссы в общении с оппонентами, и тогда вы сможете сдвинуть с мертвой точки неразрешимые дела.

Дева– карта дня Таро "Королева кубков" (в перевернутом положении)

Будьте готовы к тому, что вы не сможете найти общий язык с родными и близкими. Вас ждут конфликты, спровоцированные женщиной. Старайтесь не поддаваться на провокации.

Весы– карта дня Таро "Двойка жезлов"

День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.

Скорпион– карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Стрелец – карта дня Таро "Четверка кубков"

Противоречивый день. С одной стороны, он принесет много позитивных событий, но с другой – вы не будете этим довольны. Постарайтесь преодолеть апатию, занявшись, к примеру, спортом.

Козерог– карта дня Таро "Шестерка мечей"

Этот день принесет позитивные перемены, после которых вы почувствуете облегчение. Дела, которые вас беспокоили последнее время, разрешатся сами собой, без вашего участия.

Водолей– карта дня Таро "Четверка жезлов"

В этот день будьте готовы к приятным известиям и удаче. То дело, над которым вы усердно работали, даст свои положительные результаты. День принесет определенность.

Рыбы– карта дня Таро "Король жезлов"

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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