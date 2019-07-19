Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 19 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Близнецов ждет замечательный день романтики и любви, а у Дев могут возникнуть конфликты и недопонимание. Читайте гороскоп Таро на 19 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен – карта дня Таро "Четверка мечей"
Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.
Телец– карта дня Таро "Паж пентаклей"(в перевернутом положении)
Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.
Близнецы – карта дня Таро "Королева кубков"
Замечательный день для любви, романтических встреч и свиданий с любимыми людьми, друзьями, родственниками. Вам окажет всяческое содействие влиятельная женщина.
Рак – карта дня Таро "Сила" (в перевернутом положении)
День предполагает склонность к различным крайностям в сфере отношений с людьми. Вы можете испытывать целый спектр чувств: от ярко выраженного негатива до искреннего желания помочь.
Лев– карта дня Таро "Маг"
Все в ваших руках. Удивительное ощущение собственной силы, способной горы свернуть и одним махом решить все проблемы. Постарайтесь, чтобы ваши цели были действительно важными.
Дева– карта дня Таро "Туз кубков" (в перевернутом положении)
Вам следует проявить осмотрительность в сфере чувств и отношений. В этот день часто возникают конфликты и недопонимание даже между близкими и родными людьми.
Весы– карта дня Таро "Верховная Жрица" (в перевернутом положении)
Этот день может провоцировать на опрометчивые решения и импульсивные поступки, от которых желательно стараться уходить. Вы рискуете наделать ошибки, которые сложно исправить.
Скорпион– карта дня Таро "Туз пентаклей"
Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.
Стрелец – карта дня Таро "Король жезлов"
Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.
Козерог– карта дня Таро "Двойка жезлов"
День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.
Водолей– карта дня Таро "Император"
В этот день в полной мере почувствуете себя хозяином положения. Ситуация будет развиваться под вашим контролем и в любой борьбе вы способны выйти безоговорочным победителем.
Рыбы– карта дня Таро "Тройка кубков"
В этот день вы ощутите эмоциональный подъем и позитивные чувства от осуществления задуманных идей и планов. Обязательно поделитесь своей радостью с близкими.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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