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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что к Ракам Судьба будет благоволить и выполнять любые желания, а у Стрельцов события дня будут развиваться вовсе не так, как нужно. Читайте гороскоп Таро на 23 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)

Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.

Телец– карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)

В этот день вам лучше не участвовать  в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.

Близнецы – карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Рак – карта дня Таро "Девятка пентаклей"

Это ваш счастливый день, который желательно посвятить своим прихотям и капризам, занимаясь приятными для вас делами. Судьба будет вам благоволить и выполнять любые желания.

Лев– карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)

Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.

Дева– карта дня Таро "Пятерка пентаклей"

Это не лучший для вас день в финансовой сфере. Будьте готовы к убыткам, неудачным покупкам, неоправданным денежным тратам и вложениям. Также вас могут просто обокрасть.

Весы– карта дня Таро "Паж кубков"

В этот день вам представится возможность получить новые и интересные знания, которые пригодятся в будущем. Это наполнит вас творческой энергией и стремлением познавать мир.

Скорпион– карта дня Таро "Тройка пентаклей"

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Стрелец – карта дня Таро "Башня" (в перевернутом положении)

События этого дня будут развиваться вовсе не так, как нужно вам. А потому, если вы что-то планировали, перенесите все важные дела на другой день. Вам лучше побыть в уединении.

Козерог– карта дня Таро "Четверка кубков" (в перевернутом положении)

День будет наполнен приятными сюрпризами. Будьте готовы к новым эмоциям и впечатлениям. Главное – не замыкайтесь в четырех стенах, чтобы не упустить свой подарок Судьбы.

Водолей– карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Рыбы– карта дня Таро "Двойка жезлов"

День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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