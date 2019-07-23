Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что к Ракам Судьба будет благоволить и выполнять любые желания, а у Стрельцов события дня будут развиваться вовсе не так, как нужно. Читайте гороскоп Таро на 23 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)
Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.
Телец– карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)
В этот день вам лучше не участвовать в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.
Близнецы – карта дня Таро "Семерка мечей"
Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.
Рак – карта дня Таро "Девятка пентаклей"
Это ваш счастливый день, который желательно посвятить своим прихотям и капризам, занимаясь приятными для вас делами. Судьба будет вам благоволить и выполнять любые желания.
Лев– карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)
Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.
Дева– карта дня Таро "Пятерка пентаклей"
Это не лучший для вас день в финансовой сфере. Будьте готовы к убыткам, неудачным покупкам, неоправданным денежным тратам и вложениям. Также вас могут просто обокрасть.
Весы– карта дня Таро "Паж кубков"
В этот день вам представится возможность получить новые и интересные знания, которые пригодятся в будущем. Это наполнит вас творческой энергией и стремлением познавать мир.
Скорпион– карта дня Таро "Тройка пентаклей"
Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.
Стрелец – карта дня Таро "Башня" (в перевернутом положении)
События этого дня будут развиваться вовсе не так, как нужно вам. А потому, если вы что-то планировали, перенесите все важные дела на другой день. Вам лучше побыть в уединении.
Козерог– карта дня Таро "Четверка кубков" (в перевернутом положении)
День будет наполнен приятными сюрпризами. Будьте готовы к новым эмоциям и впечатлениям. Главное – не замыкайтесь в четырех стенах, чтобы не упустить свой подарок Судьбы.
Водолей– карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
Рыбы– карта дня Таро "Двойка жезлов"
День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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