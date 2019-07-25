Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 25 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Раков день будет наполнен сложностями, а у Скорпионов сбудутся любые начинания. Читайте гороскоп Таро на 25 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Двойка мечей"

Ваш уверенный и спокойный настрой поможет сохранить состояние равновесия. Вы сумеете не поддаваться на провокации окружающих и при этом не дадите себя в обиду.

Телец– карта дня Таро "Девятка жезлов"

Наберитесь терпения и терпеливо ждите развития событий этого дня. Это лучшая тактика, которая поможет вам избежать и предотвратить неприятности как в сфере работы, так и в личной жизни.

Близнецы – карта дня Таро "Дурак"

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Рак – карта дня Таро "Пятерка мечей"

Этот день будет наполнен сложностями и неприятностями. Вам придется отстаивать свои интересы, но несмотря на ваши усилия, ситуация может развиваться далеко не в вашу пользу.

Лев– карта дня Таро "Солнце"

Вас ждет многообещающий день. Ведь Солнце – это одна из самых счастливых карт Таро. Все ваши дела будут складываться удачно, и вы останетесь довольны плодами своих трудов.

Дева– карта дня Таро "Луна" (в перевернутом положении)

Ваше настроение переменчиво и непостоянно, что соответственно отразится на состоянии ваших дел. Окружающие люди с трудом будут понимать ваши желания и мотивы поступков.

Весы– карта дня Таро "Башня"

Этот день считается крайне неблагоприятным, когда задуманные планы рушатся, а дела и люди, в которых вы были уверены, подводят. При этом все происходит по независящим от вас причинам.

Скорпион– карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Стрелец – карта дня Таро "Паж пентаклей"

Новые знакомства и встречи этого дня принесут пользу вашему материальному положению. Не отказывайтесь от заманчивого предложения, касающегося бизнеса, карьеры или денег.

Козерог– карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Водолей– карта дня Таро "Королева кубков"

Замечательный день для любви, романтических встреч и свиданий с любимыми людьми, друзьями, родственниками. Вам окажет всяческое содействие влиятельная женщина.

Рыбы– карта дня Таро "Туз пентаклей"

Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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