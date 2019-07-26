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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Овнов велик риск разочарования, а Рыбам следует быть осторожнее в словах и действиях. Читайте гороскоп Таро на 26 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен– карта дня Таро "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Телец– карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Близнецы – карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Рак– карта дня Таро "Десятка кубков"

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Лев– карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Дева– карта дня Таро "Пятерка жезлов "

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Весы – карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион– карта дня Таро "Восьмерка кубков"

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Стрелец – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

В этот день велик риск потерять что-то важное для вас. Всему виной ваша медлительность и неорганизованность. Постарайтесь больше внимания уделить насущным проблемам.

Козерог – карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Водолей– карта дня Таро "Сила"

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Рыбы– карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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