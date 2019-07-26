Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на сегодня, 26 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Овнов велик риск разочарования, а Рыбам следует быть осторожнее в словах и действиях. Читайте гороскоп Таро на 26 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен– карта дня Таро "Пятерка кубков"
Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.
Телец– карта дня Таро "Паж жезлов"
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.
Близнецы – карта дня Таро "Страшный Суд"
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
Рак– карта дня Таро "Десятка кубков"
Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.
Лев– карта дня Таро "Четверка пентаклей"
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Дева– карта дня Таро "Пятерка жезлов "
Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.
Весы – карта дня Таро "Колесница"
Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
Скорпион– карта дня Таро "Восьмерка кубков"
В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.
Стрелец – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"
В этот день велик риск потерять что-то важное для вас. Всему виной ваша медлительность и неорганизованность. Постарайтесь больше внимания уделить насущным проблемам.
Козерог – карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)
Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.
Водолей– карта дня Таро "Сила"
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Рыбы– карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)
Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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