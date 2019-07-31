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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 31 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 31 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов намечаются финансовые поступления, а Скорпионы могут рассчитывать на приятные новости. Читайте гороскоп Таро на 31 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен– карта дня Таро "Туз мечей" (в перевернутом положении)

Вы настроены решительно и непреклонно,  вас сложно сбить с намеченного курса. Однако и окружающие способны дать вам решительный отпор, демонстрируя свое недовольство.

Телец– карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)

В этот день вам лучше не участвовать  в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.

Близнецы – карта дня Таро "Десятка жезлов" (в перевернутом положении)

Будьте готовы к тому, что вас захотят использовать или поэксплуатировать: начальство, коллеги, родня и даже вы сами. Старайтесь не поддаваться давлению, от кого бы оно ни исходило.

Рак– карта дня Таро "Рыцарь жезлов"

Не бойтесь при необходимости обратиться за поддержкой к профессионалу в своей области. Вам не откажут, а вмешательство в ваши дела и оказанная помощь будет очень кстати.

Лев– карта дня Таро "Туз пентаклей"

Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.

Дева– карта дня Таро "Дурак"

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Весы – карта дня Таро "Отшельник"

Постарайтесь отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.

Скорпион– карта дня Таро "Король пентаклей"

Этот день даст вам отличные возможности для обогащения и улучшения материального положения. Старайтесь не портить отношения с людьми, от которых вы зависимы.

Стрелец – карта дня Таро "Тройка жезлов"

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Козерог – карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Водолей– карта дня Таро "Императрица"

У вас будет плодотворный день. Вы сможете многого добиться, сохраняя при этом спокойствие в душе. Используйте этот период, чтобы привести в порядок самые проблемные дела.

Рыбы– карта дня Таро "Солнце"

Вас ждет многообещающий день. Ведь Солнце – это одна из самых счастливых карт Таро. Все ваши дела будут складываться удачно, и вы останетесь довольны плодами своих трудов.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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