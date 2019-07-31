Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 31 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на завтра, 31 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов намечаются финансовые поступления, а Скорпионы могут рассчитывать на приятные новости. Читайте гороскоп Таро на 31 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен– карта дня Таро "Туз мечей" (в перевернутом положении)
Вы настроены решительно и непреклонно, вас сложно сбить с намеченного курса. Однако и окружающие способны дать вам решительный отпор, демонстрируя свое недовольство.
Телец– карта дня Таро "Маг" (в перевернутом положении)
В этот день вам лучше не участвовать в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.
Близнецы – карта дня Таро "Десятка жезлов" (в перевернутом положении)
Будьте готовы к тому, что вас захотят использовать или поэксплуатировать: начальство, коллеги, родня и даже вы сами. Старайтесь не поддаваться давлению, от кого бы оно ни исходило.
Рак– карта дня Таро "Рыцарь жезлов"
Не бойтесь при необходимости обратиться за поддержкой к профессионалу в своей области. Вам не откажут, а вмешательство в ваши дела и оказанная помощь будет очень кстати.
Лев– карта дня Таро "Туз пентаклей"
Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.
Дева– карта дня Таро "Дурак"
День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.
Весы – карта дня Таро "Отшельник"
Постарайтесь отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.
Скорпион– карта дня Таро "Король пентаклей"
Этот день даст вам отличные возможности для обогащения и улучшения материального положения. Старайтесь не портить отношения с людьми, от которых вы зависимы.
Стрелец – карта дня Таро "Тройка жезлов"
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
Козерог – карта дня Таро "Страшный Суд"
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
Водолей– карта дня Таро "Императрица"
У вас будет плодотворный день. Вы сможете многого добиться, сохраняя при этом спокойствие в душе. Используйте этот период, чтобы привести в порядок самые проблемные дела.
Рыбы– карта дня Таро "Солнце"
Вас ждет многообещающий день. Ведь Солнце – это одна из самых счастливых карт Таро. Все ваши дела будут складываться удачно, и вы останетесь довольны плодами своих трудов.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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