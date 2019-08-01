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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 1 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2019 года, по картам Таро говорит, что Ракам предстоит оглянуться в прошлое, а Водолеев ждет избавление от проблемы. Читайте гороскоп Таро на 1 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Дурак"

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Телец – карта дня Таро "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Близнецы – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей"

Будьте готовы к приятным новостям и финансовым поступлениям. Но ваш успех во многом будет зависеть от коллектива и вашего окружения. Старайтесь заручиться их поддержкой.

Рак – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

Лев – карта дня Таро "Повешенный" (в перевернутом положении)

День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но само все не решается.

Дева– карта дня Таро "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)

День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.

Весы – карта дня Таро "Сила"

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Скорпион – карта дня Таро "Десятка пентаклей"

Можете рассчитывать на приятные новости и события, которые вам доставят близкие люди. Между вами наблюдается полная гармония и взаимопонимание. Поговорите по душам.

Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Козерог – карта дня Таро "Десятка пентаклей" (в перевернутом положении)

Этот день может принести не слишком приятные новости, которые будут исходить от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.

Водолей– карта дня Таро "Король мечей"

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

Рыбы– карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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