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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: вас заводят авантюры и риск

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Скорпион

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет сентябрь 2019 для Скорпиона? Где ему следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: работа

Кто не рискует, тот не пьет алкоголь – это про Скорпионов в сентябре 2019. Если вы не боитесь ввязаться в авантюру, то начало осени – ваш звездный час. Особенно если ваша трудовая деятельность связана с искусством или издательством.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: финансы

Заработанных в сентябре 2019 денег Скорпиону впритык хватит на то, чтобы безбедно прожить весь месяц. Но вот отозваться на просьбу родни, друзей или знакомых о какой-либо материальной помощи у вас уже не получится.

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  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: здоровье

В начале осени вы будете чувствовать себя прекрасно, так что на здоровье грех жаловаться. Единственное, что может подвести Скорпионов в сентябре 2019 – это зубы. Старайтесь следить за их состоянием и при малейшем намеке на дискомфорт посетите стоматолога.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: отношения

В сентябре 2019 Скорпионы особенно остро начнут ценить собственную независимость и свободу. Так что малейшее давление со стороны окружающих и ущемление ваших интересов будет восприниматься вами достаточно болезненно.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: любовь

Если вы чувствуете, что вашим отношениям наступил конец – смело прекращайте их без попытки реанимировать то, что уже мертво. Какое-то время вам будет тяжело – и это естественно. Но свято место не бывает пусто, и уже в конце месяца жизнь заиграет новыми красками.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион: отдых

Вас будет привлекать времяпровождение, связанное с острыми ощущениями, а порой даже и с риском. Поездка по пересеченной местности, полет на воздушном шаре, конный пробег, авантюрное путешествие – вам не усидеть дома в сентябре 2019!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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