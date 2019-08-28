Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: жизнь бьет фонтаном
Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Телец
Насколько благоприятным и позитивным будет сентябрь 2019 для Тельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец.
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- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: работа
Звезды советуют Тельцам не бояться потерять старое, т.к. его место вскоре обязательно наполнится новым смыслом и содержанием. Видимо, пришло время что-то менять в своей деятельности. Почему бы вам не заняться тем, к чему давно лежала душа, но не доходили руки?
- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: финансы
Смена рода деятельности может потянуть за собой некоторые финансовые расходы – будьте к этому готовы. Но паниковать не стоит, вы сможете удержаться на плаву благодаря своей бережливости и правильным расчетам, и даже немного поднакопить.
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- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: здоровье
Наполняющие вас эмоции периодически могут выливаться в приступы раздражительности. А это, в свою очередь, рикошетом ударит по нервной системе. Старайтесь направлять избыток энергии в мирное русло, а стресс снимать, к примеру, на беговой дорожке или в зале.
- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отношения
Если вы стремитесь к обновлению, к вам потянутся новые интересные люди, которые будут вам полезны. Но и вы должны соответствовать ожиданиям окружающих и не разочаровывать их – тогда ваши отношения с людьми будут гармоничными и ценными.
- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: любовь
Будьте внимательны и не проморгайте интерес к своей персоне со стороны достаточно влиятельного человека. Если вы заинтересованы в развитии этих отношений, не упустите свой шанс. Но не старайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле – обман быстро откроется.
- Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отдых
Тельцам в сентябре 2019 показаны новые впечатления и эмоции, за которыми необязательно выезжать далеко за пределы страны. Общаясь с новыми людьми или посещая интересные мероприятия, вы получите более богатый и полезный для себя опыт, чем просто путешествуя.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.
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