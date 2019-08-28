Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: жизнь бьет фонтаном

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Телец

Телец Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет сентябрь 2019 для Тельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: работа

Звезды советуют Тельцам не бояться потерять старое, т.к. его место вскоре обязательно наполнится новым смыслом и содержанием. Видимо, пришло время что-то менять в своей деятельности. Почему бы вам не заняться тем, к чему давно лежала душа, но не доходили руки?

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: финансы

Смена рода деятельности может потянуть за собой некоторые финансовые расходы – будьте к этому готовы. Но паниковать не стоит, вы сможете удержаться на плаву благодаря своей бережливости и правильным расчетам, и даже немного поднакопить.

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Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: здоровье

Наполняющие вас эмоции периодически могут выливаться в приступы раздражительности. А это, в свою очередь, рикошетом ударит по нервной системе. Старайтесь направлять избыток энергии в мирное русло, а стресс снимать, к примеру, на беговой дорожке или в зале.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отношения

Если вы стремитесь к обновлению, к вам потянутся новые интересные люди, которые будут вам полезны. Но и вы должны соответствовать ожиданиям окружающих и не разочаровывать их – тогда ваши отношения с людьми будут гармоничными и ценными.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: любовь

Будьте внимательны и не проморгайте интерес к своей персоне со стороны достаточно влиятельного человека. Если вы заинтересованы в развитии этих отношений, не упустите свой шанс. Но не старайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле – обман быстро откроется.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отдых

Тельцам в сентябре 2019 показаны новые впечатления и эмоции, за которыми необязательно выезжать далеко за пределы страны. Общаясь с новыми людьми или посещая интересные мероприятия, вы получите более богатый и полезный для себя опыт, чем просто путешествуя.

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