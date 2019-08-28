Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: жизнь бьет фонтаном

Астрологический прогноз на сентябрь 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет сентябрь 2019 для Тельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: работа

Звезды советуют Тельцам не бояться потерять старое, т.к. его место вскоре обязательно наполнится новым смыслом и содержанием. Видимо, пришло время что-то менять в своей деятельности. Почему бы вам не заняться тем, к чему давно лежала душа, но не доходили руки?

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: финансы

Смена рода деятельности может потянуть за собой некоторые финансовые расходы – будьте к этому готовы. Но паниковать не стоит, вы сможете удержаться на плаву благодаря своей бережливости и правильным расчетам, и даже немного поднакопить.

Читайте также:
Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: здоровье

Наполняющие вас эмоции периодически могут выливаться в приступы раздражительности. А это, в свою очередь, рикошетом ударит по нервной системе. Старайтесь направлять избыток энергии в мирное русло, а стресс снимать, к примеру, на беговой дорожке или в зале.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отношения

Если вы стремитесь к обновлению, к вам потянутся новые интересные люди, которые будут вам полезны. Но и вы должны соответствовать ожиданиям окружающих и не разочаровывать их – тогда ваши отношения с людьми будут гармоничными и ценными.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: любовь

Будьте внимательны и не проморгайте интерес к своей персоне со стороны достаточно влиятельного человека. Если вы заинтересованы в развитии этих отношений, не упустите свой шанс. Но не старайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле – обман быстро откроется.

  • Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец: отдых

Тельцам в сентябре 2019 показаны новые впечатления и эмоции, за которыми необязательно выезжать далеко за пределы страны. Общаясь с новыми людьми или посещая интересные мероприятия, вы получите более богатый и полезный для себя опыт, чем просто путешествуя.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Овен: месяц наполнен позитивом и общением День знаний 2019: дата, история и традиции Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака сентябрь гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости
5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Салати на зиму: топ-5 дивовижно смачних овочевих заготовок з фото
Салати на зиму: топ-5 дивовижно смачних овочевих заготовок з фото