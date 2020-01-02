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Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: наступает творческое время

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:00
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет январь 2020 для Овнов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на середину зимы для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Овен.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: работа

Будьте готовы к тому, что январь 2020 для вас – это динамичное и творческое время. Уже после первой расслабляющей декады месяца вы сможете проявить деловую хватку, поэтому вторая декада января будет довольно энергичной, и вы быстро войдете в рабочий ритм.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: финансы

Не переживайте, если вас будут упрекать в излишнем эгоизме и какие-то ваши действия в сфере финансов будут встречены излишней критикой. Для материального успеха особенно удачным будет последняя треть месяца – вы проявите свое финансовое чутье и неплохо заработаете.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: здоровье

Иммунитет вообще и состояние органов чувств в частности – вот главные сферы медицинских интересов Овнов в январе 2020. В целом – это самый сложный период, потому что какие-то болезни, находясь в организме, проявятся не сразу, так что будьте внимательны к себе.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: отношения

В Овнах будет так много разноплановых эмоций, что какие-то из них просто перельются через край. А потому не исключена горячность и импульсивность во взаимоотношениях, вплоть до обид. Вы будете делать поспешные выводы и принимать необдуманные решения.

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  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: любовь

В январе 2020 Овны – сама любовь и обаяние. Излучаете и привлекаете. Завоевываете и легко добиваетесь. Но вот сами собой вы редко будете довольны. Видимо, скажется эмоциональная подавленность и заниженное либидо. Поднимите нос, не все так плохо, как вам кажется.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Овен: отдых

Это непростой месяц для Овнов, в котором будет много спадов и подъемов. А потому вам придется чаще восстанавливаться. Было бы неплохо, если бы вы весь месяц провели в каких-нибудь поездках. Если вы будете в активном отпуске, то и восстанавливаться будет незачем.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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