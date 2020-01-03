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Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: насыщенный и разноплановый месяц

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:16
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Тельца в январе 2020? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на январь 2020 для знака Телец.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: работа

В начале января вас ожидают перемены в отношениях с партнерами по бизнесу, и это может стать серьезным поводом для беспокойства. Что касается работы, то вы можете принять участие в общественных проектах и даже попасть в зону внимания СМИ. Не отрывайтесь от коллектива.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: финансы

В январе 2020 в развитии денежной сферы Тельцов большую роль сыграют именно коллективные действия. Сообща вы способны свернуть горы и добиться желаемых результатов. Также у вас появится возможность освободиться от тормозящих ваше развитие факторов.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: здоровье

Январь 2020, несмотря на череду праздников, очень хорошее время для здоровья. У вас достаточный запас энергии для преодоления многих неприятностей и стрессов. Проведите комплекс процедур по очистке крови и печени. И минимизируйте процент алкоголя.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: отношения

Если вас будут посещать всевозможные нехорошие мысли об окружающих вас людях, вы рискуете стать раздраженными и капризными. Не вздумайте мстить и тем более становиться на путь порока. С середины месяца ситуация выровняется, и вы станете более уверенными в себе.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: любовь

Дайте свободу своей фантазии, которая долгое время по вашей воле пребывала взаперти. Вот увидите, ваши с партнером желания во многом сходятся, и вы сможете открыть новую страничку в своих любовных отношениях, даже не подозревая об этом.

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  • Гороскоп на январь 2020 для знака Телец: отдых

Будьте внимательны и осторожны во время поездок – могут проявиться неучтенные факторы и ошибки. Но в целом январь 2020 для Тельцов располагает к получению свежих эмоций и позитива от дальних путешествий, особенно в незнакомые места.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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