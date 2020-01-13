Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: к вам относятся с предубеждением

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Весы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Весы
Весы
Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачлив январь 2020 для Весов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в начале года для представителей этого знака. Читайте гороскоп на январь 2020 для знака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: работа

В начале 2020 года Весам придется часто заниматься решением накопившихся еще в прошлом году проблем на работе. Постарайтесь побыстрее определиться с ближайшими целями и задачами. Это плодотворное время в плане переговоров, обсуждения планов и новых договоров.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: финансы

Весы в январе 2020 имеют все шансы получить неплохие дивиденды за свои прошлые усилия и достижения. Но вот в самом конце месяца наблюдается тенденция к рискам. Будьте внимательнее, подписывая финансовые документы, и следите за своим кошельком.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: здоровье

Весы – знак, для которого январь 2020 будет достаточно стрессовым и опасным периодом. Многие представители в это время ощутят общий упадок сил и обострение хронических заболеваний. Ваш энергетический потенциал будет нарастать лишь к концу месяца.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: отношения

Отличительной чертой этого периода являются частые противоречия в отношениях с близкими людьми. Окружающие порой будут относиться к вам с непониманием и предубеждением. Но в любом случае это время надо использовать для гармонизации взаимоотношений.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: любовь

Вы часто будете ощущать острую потребность в партнере. Однако если вы стремитесь к нормальным и доверительным отношениям со своей половинкой, неустанно работайте над собой и постарайтесь избавиться от своих многочисленных комплексов и устоявшихся стереотипов.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: отдых

Этот месяц благоприятствует недалеким поездкам и дружеским встречам с интересными для вас людьми, что обеспечит вам стопроцентный отдых. А вот дальние путешествия лучше отложить на потом – оно скорее отнимут силы Весов, нежели добавят позитива и энергии.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на январь 2020 для знака Дева: время перемен Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: гоните от себя прочь лень Гороскоп на январь 2020 для знака Рак: вы энергичны и полны сил Гороскоп на январь 2020 для знака Близнецы: вас ждет карьерный рост
гороскоп астрология январь знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
5 способов очистить стиральную машину
5 способов очистить стиральную машину
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Каменских подчеркнула округлившийся живот облегающим платьем
Каменских подчеркнула округлившийся живот облегающим платьем
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 08:33Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:19Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 09:45Техно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

Вчера, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

10 январяТехно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

10 январяШоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

10 январяШоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

10 январяШоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

10 январяEvents

Лунное затмение 10 января: какие ритуалы и обряды важно сделать

10 январяFun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ