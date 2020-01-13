Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: к вам относятся с предубеждением

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачлив январь 2020 для Весов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в начале года для представителей этого знака. Читайте гороскоп на январь 2020 для знака Весы.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: работа

В начале 2020 года Весам придется часто заниматься решением накопившихся еще в прошлом году проблем на работе. Постарайтесь побыстрее определиться с ближайшими целями и задачами. Это плодотворное время в плане переговоров, обсуждения планов и новых договоров.

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: финансы

Весы в январе 2020 имеют все шансы получить неплохие дивиденды за свои прошлые усилия и достижения. Но вот в самом конце месяца наблюдается тенденция к рискам. Будьте внимательнее, подписывая финансовые документы, и следите за своим кошельком.

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: здоровье

Весы – знак, для которого январь 2020 будет достаточно стрессовым и опасным периодом. Многие представители в это время ощутят общий упадок сил и обострение хронических заболеваний. Ваш энергетический потенциал будет нарастать лишь к концу месяца.

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: отношения

Отличительной чертой этого периода являются частые противоречия в отношениях с близкими людьми. Окружающие порой будут относиться к вам с непониманием и предубеждением. Но в любом случае это время надо использовать для гармонизации взаимоотношений.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: любовь

Вы часто будете ощущать острую потребность в партнере. Однако если вы стремитесь к нормальным и доверительным отношениям со своей половинкой, неустанно работайте над собой и постарайтесь избавиться от своих многочисленных комплексов и устоявшихся стереотипов.

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы: отдых

Этот месяц благоприятствует недалеким поездкам и дружеским встречам с интересными для вас людьми, что обеспечит вам стопроцентный отдых. А вот дальние путешествия лучше отложить на потом – оно скорее отнимут силы Весов, нежели добавят позитива и энергии.

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