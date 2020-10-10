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Гороскоп на завтра 11 октября 2020 года: какие самые удачливые знаки зодиака

Сегодня, 20:22

Астрологический прогноз на 11 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 11 октября 2020 года, говорит, что Раки полны интересных идей, а к Козерогам будут прислушиваться. Читайте гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Если вы получите заманчивое предложение, взвесьте все возможные риски, прежде чем соглашаться на него.

Телец

Не стоит пускать все на самотек. От выбранной вами единственно правильной линии поведения зависит исход этого дня.

Близнецы

Вам придется сосредоточиться на главном, отметая в сторону все соблазны, которые отвлекают вас на пустяки.

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Рак

Не стоит ни с кем делиться своими планами. Лучше всех поставить перед уже свершившимся фактом.

Лев

Вы можете рассчитывать на поддержку близких людей – они не подведут вас в решении важных вопросов.

Дева

Не поддавайтесь на ссоры. А при выяснении отношений лучше попросить прощения, даже если считаете себя правыми.

Весы

Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен, которые они сами себе выбрали.

Скорпион

Этот день хорошо подходит для завершения начатых дел, подведения итогов, раздачи долгов и всепрощения.

Стрелец

День располагает к действиям сообща. На вас свалится неожиданная удача, откуда вы даже не предполагали.

Козерог

Постарайтесь проявить талант красноречия и не забудьте попросить прощение – вы будете выглядеть убедительно.

Водолей

В этот день звезды советуют избегать длительных поездок. Лучше подольше побудьте в кругу семьи.

Рыбы

Посмотрите на себя со стороны – иногда с этого ракурса видны какие-то недочеты, которые желательно исправить.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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