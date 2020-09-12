Гороскоп на завтра 13 сентября 2020 года: у кого из знаков зодиака самый правдивый внутренний голос
Астрологический прогноз на 13 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 13 сентября 2020 года, говорит, что Овнам поможет природное упрямство, а Весы будут довольны собой. Читайте гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
В беседе с родственниками, друзьями или соседями предъявляйте свои аргументы, и тогда вы выиграете любой спор.
Телец
Даже если вам что-то не нравится, это не повод разрывать отношения. Вам придется искать общий язык с оппонентами.
Близнецы
День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся быта и семьи. Прислушивайтесь к своей интуиции.
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Рак
Вас ждет хорошее известие откуда-то издалека. Не держите это в себе, поделитесь своей радостью с близкими.
Лев
У вас будет возможность проявить свои организаторские способности. Коллектив прислушается к вашим предложениям.
Дева
Не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут просто сделать крайними.
Весы
Девиз этого дня: "кто первый встал – того и тапки". Важно действовать на опережение, тогда вы окажетесь на высоте.
Скорпион
Будьте готовы к проверкам. Это может быть как супружеский контроль, так и остановка патрульной службой на дороге.
Стрелец
Этот день, наконец-то, предоставит вам возможность отдыха и полного релакса. Можете никуда не спешить и ничего не делать.
Козерог
Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение.
Водолей
В этот день вам гораздо проще будет сделать всю домашнюю работу самостоятельно, чем ждать помощи от семьи.
Рыбы
Противоречивый день. Можно пустить все на самотек, но если хотите чего-то достичь, берите инициативу в свои руки.
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