Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 15 августа 2020 года: кому из знаков зодиака нельзя ссориться

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 15 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 15 августа 2020 года, говорит, что Тельцам не стоит расстраиваться по пустякам, а у Скорпионов будет испорченное настроение. Читайте гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра

Овен

В этот день вам лучше не привлекать к себе повышенного внимания окружающих, уйдите в тень и переждите какое-то время.

Телец

Вы можете получить критическое замечание в свой адрес, причем незаслуженно. Не расстраивайтесь и пропустите это мимо ушей.

Близнецы

Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Правильное решение лежит на поверхности.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

Рак

Это не лучшее время для проявления характера, потому что из-за какой-то ерунды вы рискуете рассориться с родными.

Лев

Хороший день, чтобы уделить внимание здоровью и заняться физкультурой. И заодно дайте отдых своим мозгам.

Дева

Будьте внимательнее, чтобы не потерять из виду что-то ценное или не пропустить важную информацию извне.

Весы

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты. Прежде чем принять важное решение, посоветуйтесь со своей половинкой.

Скорпион

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, потому что иначе вы рискуете испортить этот выходной всей семье.

Стрелец

Если вы не находите общего языка с окружающими, вам лучше избегать этих людей, хотя бы на какое-то время.

Козерог

Вас ждет приятный сюрприз. Не вспугните свою удачу и умейте быть благодарными даже за маленькие радости.

Водолей

Не хватайтесь одновременно за решение нескольких задач. У вас в распоряжении всего один день и две руки.

Рыбы

Старшие родственники могут подкорректировать ваши планы на вечер. Но не стоит на них обижаться за это.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами

Популярные статьи

Сегодня, 15:27Food

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Сегодня, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Сегодня, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вчера, 08:13Fun

Стоит 235 тысяч евро: мужчина случайно разбил Lamborghini своего друга

Вчера, 05:55Fun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Грустная Пугачева откровенно рассказала о старости
Грустная Пугачева откровенно рассказала о старости
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Как выглядят жены Боярского, Высоцкого и других звезд кино
Кристина Орбакайте восхитила сеть фотографией с младшим сыном
Кристина Орбакайте восхитила сеть фотографией с младшим сыном
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Лазарев показал, с кем готов разделить свою жизнь
Лазарев показал, с кем готов разделить свою жизнь
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять