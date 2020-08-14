Гороскоп на завтра 15 августа 2020 года: кому из знаков зодиака нельзя ссориться

Астрологический прогноз на 15 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 15 августа 2020 года, говорит, что Тельцам не стоит расстраиваться по пустякам, а у Скорпионов будет испорченное настроение. Читайте гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра

Овен

В этот день вам лучше не привлекать к себе повышенного внимания окружающих, уйдите в тень и переждите какое-то время.

Телец

Вы можете получить критическое замечание в свой адрес, причем незаслуженно. Не расстраивайтесь и пропустите это мимо ушей.

Близнецы

Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Правильное решение лежит на поверхности.

Рак

Это не лучшее время для проявления характера, потому что из-за какой-то ерунды вы рискуете рассориться с родными.

Лев

Хороший день, чтобы уделить внимание здоровью и заняться физкультурой. И заодно дайте отдых своим мозгам.

Дева

Будьте внимательнее, чтобы не потерять из виду что-то ценное или не пропустить важную информацию извне.

Весы

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты. Прежде чем принять важное решение, посоветуйтесь со своей половинкой.

Скорпион

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, потому что иначе вы рискуете испортить этот выходной всей семье.

Стрелец

Если вы не находите общего языка с окружающими, вам лучше избегать этих людей, хотя бы на какое-то время.

Козерог

Вас ждет приятный сюрприз. Не вспугните свою удачу и умейте быть благодарными даже за маленькие радости.

Водолей

Не хватайтесь одновременно за решение нескольких задач. У вас в распоряжении всего один день и две руки.

Рыбы

Старшие родственники могут подкорректировать ваши планы на вечер. Но не стоит на них обижаться за это.

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