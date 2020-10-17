Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 18 октября 2020 года: кого из знаков зодиака ждет интересное знакомство

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 18 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 18 октября 2020 года, говорит, что Львам не сидится дома, а Водолеям нужно взять себя в руки. Читайте гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью и не упустите шанс познакомиться с неординарным ярким человеком.

Телец

Отличное время, чтобы организовать интересный досуг – путешествие, свидание или семейный ужин при свечах.

Близнецы

День не подходит для каких-то кардинальных перемен и бурного выяснения отношений. Просто плывите по течению.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 11-17 октября: все знаки зодиака

Рак

Звезды рекомендуют в этот день всецело отдаться творческому процессу – это сделает вас намного счастливее.

Лев

Организуйте активное времяпровождение. Не сидите в четырех стенах, выбирайтесь на природу и свежий воздух.

Дева

Задумайтесь, как бы вы хотели провести этот выходной? Имейте в виду, что ваши желания – в ваших руках.

Весы

Подходящее время для самокопания и самообразования. Берегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Скорпион

Этот день подходит для обновления пространства вокруг себя, а также приведения собственных мыслей в порядок.

Стрелец

Как бы вы ни хотели отдохнуть, вы погрузитесь в рутину бытовых вопросов, каждый из которых будет казаться неотложным.

Козерог

Берите инициативу в свои руки – без вас не обойдется ни одно запланированное дело. Зато вы услышите о себе много хорошего.

Водолей

День подходит для релаксации и отвлечения от накопившихся проблем. Найдите себе занятие, которое успокаивает.

Рыбы

Ваши старые друзья могут нагрянуть в гости без предупреждения, но такая спонтанная встреча подарит отличное настроение.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Лунный календарь на октябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые не стоит надевать осенью
Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые не стоит надевать осенью
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Преданная Тарзаном Наташа Королева выставила тело напоказ
Преданная Тарзаном Наташа Королева выставила тело напоказ

Популярные статьи

Вчера, 21:37Шоу-бизнес

Свадьба Остапчуков в 30-ти трогательных фото: как это было

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником

Вчера, 17:23Шоу-бизнес

"Как долго я тебя ждал": Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк

Вчера, 16:18Стиль

Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Умер Дмитрий Стужук: чем был известен блогер-миллионник

Вчера, 14:41Food

Сколько стоит богатая жизнь? Мы пошли в самый дорогой магазин Киева – репортаж

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

От коронавируса умер известный блогер-силач

Вчера, 11:55Шоу-бизнес

Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

Вчера, 11:51Fun

Рекордная сумма за птицу. В Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире

Вчера, 09:50Шоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Вчера, 05:41Психология

Гороскоп на сегодня 16 октября: Девам и Весам нельзя сегодня лениться

15 октябряFun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

15 октябряШоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

15 октябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки

15 октябряFun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

15 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

Новости партнеров

Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой
Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
70-летняя Бабкина страшно оконфузилась перед гробом
70-летняя Бабкина страшно оконфузилась перед гробом
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять