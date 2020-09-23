Гороскоп на завтра 24 сентября 2020 года: каким знакам зодиака лучше держаться подальше от начальства

Астрологический прогноз на 24 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 24 сентября 2020 года, говорит, что помощь Дев будет очень кстати, а Рыбам не стоит поддаваться на провокации. Читайте гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Звезды советуют присмотреться к новому человеку в вашем коллективе и проверить его деловые качества.

Телец

В этот день держитесь подальше от начальства, потому что вам вряд ли удастся найти общий язык.

Близнецы

Не обращайте внимания на финансовые затруднения – это явление временное, хотя и неприятное.

Рак

Не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы. Мелочей не бывает.

Лев

В этот день серьезными делами лучше не заниматься. Посвятите время профилактике своего здоровья.

Дева

Не отказывайте в помощи тем, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке – они не останутся в долгу.

Весы

У вас есть все шансы отстоять справедливость. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей.

Скорпион

Не стоит ни с кем не обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы – ваши конкуренты не дремлют.

Стрелец

В работе вам не стоит действовать в одиночку, а также оставаться наедине со своими неспокойными мыслями.

Козерог

В этот день вам будет сложно окунаться в рабочий ритм. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть.

Водолей

Вам доверяют, и вы способны влиять на окружающих. Это очень важно, когда дело касается сотрудничества.

Рыбы

Старайтесь избегать конфликтов. Конструктива они не принесут, а вот настроение изрядно всем подпортят.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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