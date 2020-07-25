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Гороскоп на завтра 26 июля 2020 года: каким знакам зодиака важно сохранить мир в семье

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 26 июля 2020 года, предупреждает Дев о риске обмана, а Рыбам важно не потерять свой авторитет. Читайте гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Вам придется изменить воскресные планы, чтобы оперативно решить возникшие проблемы близких людей. Включите свою находчивость.

Телец

Этот день не подходит для серьезных начинаний. Лучше посвятите себя размышлениям или же займитесь творчеством.

Близнецы

Внешние обстоятельства вмешаются в ваши планы. Постарайтесь простить партнера и не вспоминать обиды прошлого.

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Рак

У вас хороший период для поездок и путешествий, к примеру, начала отпуска. Все вопросы решатся удачно.

Лев

Приготовьте подарок близкому человеку. От его хорошего настроения напрямую зависит и ваш позитивный настрой.

Дева

Будьте осторожны в этот день: велик риск обмана или кражи. Так что следите за своими ценными вещами и не рассказывайте о себе лишнего.

Весы

Этот день хорош для активных занятий, к примеру, фитнесом или плаванием. Не упустите интересную идею, которая вас посетит.

Скорпион

День подходит для приведения в порядок окружающего пространства – так вы освободите место для притока позитивных мыслей.

Стрелец

В семье возможен конфликт. Постарайтесь не раздувать, а просто переждать его где-нибудь подальше от эпицентра.

Козерог

День подходит для начала ремонта или перестановки. Звезды советуют не бросать на полпути начатые проекты.

Водолей

Вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. Ожидаются перемены на любовном фронте.

Рыбы

Имейте в виду, что за вашей спиной плетется какая-то интрига. Важно вовремя отреагировать, иначе вы рискуете потерять свой авторитет.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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