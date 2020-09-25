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Гороскоп на завтра 26 сентября 2020 года: какие знаки зодиака больше всех устали за трудовую неделю

Сегодня, 19:58

Астрологический прогноз на 26 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 26 сентября 2020 года, говорит, что Тельцам стоит заняться здоровьем, а Скорпионы найдут отдушину в творчестве. Читайте гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Займитесь наведением порядков, потому что за неделю поднакопилось много неразрешенных бытовых вопросов.

Телец

Этот день хорошо посвятить оздоровительным процедурам. Подходящее время сесть на диету, если вы это планировали.

Близнецы

Любите готовить? Тогда посвятите время этому занятию. Вполне возможно, что у вас получится кулинарный шедевр.

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Рак

Погружение в далекое прошлое спровоцирует грустные воспоминания. Но не стоит от этого отмахиваться.

Лев

Займитесь своим гардеробом – смена имиджа благотворно повлияет на ваше субботнее настроение.

Дева

Будьте аккуратнее с бытовой техникой – она не захочет вас слушаться. Видимо, ей пришло время сломаться.

Весы

Следите за своими личными вещами в общественных местах – кому-то может приглянуться ваш кошелек или сумка.

Скорпион

Откажитесь от домашних хлопот и переключитесь на творческие занятия, которые принесут вам удовлетворение.

Стрелец

В вашей жизни появится интересная личность, с которой будет нескучно общаться и весело проводить время.

Козерог

В этот выходной отправляйтесь на свежий воздух. Энергетика природы добавит вам сил на неделю вперед.

Водолей

Не жалейте времени, чтобы помочь родственникам в сложный момент. Вам ведь тоже приходится к ним обращаться за помощью.

Рыбы

Из-за накопившейся за трудовую неделю усталости организм попросит тишины и покоя. Постарайтесь отоспаться.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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