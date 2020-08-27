Гороскоп на завтра 28 августа 2020 года: у каких знаков зодиака особенно обострена интуиция

Астрологический прогноз на 28 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 28 августа 2020 года, говорит, что Близнецам стоит оглянуться назад, а у Стрельцов изменятся планы. Читайте гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра

Овен

Своими строгими требованиями вы вряд ли добьетесь результата от окружающих. Лучше проявите мягкость и терпение.

Телец

Обращайте внимание на мелочи, потому что какой-то незначительный пустяк может серьезно повлиять на вашу репутацию.

Близнецы

День подходит для подведения итогов, а вот планирование дальнейших дел оставьте на более подходящее время.

Рак

Избегайте общения с людьми, провоцирующими конфликты. Лучше переждите в стороне и не реагируйте на негатив извне.

Лев

В решении спорного вопроса вы рискуете недооценить сложившуюся ситуацию. А потому думайте, что и кому говорите.

Дева

Вас могут отвлечь от рабочих дел семейные проблемы. От вашего решения будет зависеть финансовое положение.

Весы

Если вы не станете обсуждать ни с кем из окружающих свои трудности, то вас обойдут стороной ненужные разговоры.

Скорпион

Позитивный день, когда все решается быстро и легко. Не оставляйте ничего на потом, чтобы не отвлекаться на старые дела.

Стрелец

Вам нужно будет внести изменения в свои планы. Постарайтесь отпустить ситуацию, и она разрешится сама собой.

Козерог

Решая важные вопросы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Поберегите здоровье и не ешьте много сладкого.

Водолей

Критика в ваш адрес будет спровоцирована завистью, а не реальными причинами. Поэтому можете не драматизировать.

Рыбы

Чем больше вы будете суетиться, тем меньше всего успеете. Так что найдите хоть часок для полноценного отдыха.

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