Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 28 июля 2020 года: у кого из знаков зодиака грядут приятные перемены

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 28 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 28 июля 2020 года, говорит, что Судьба посылает Тельцам подсказку, а Скорпионам будет полезно заняться самообразованием. Читайте гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

В этот день удачно пройдут поездки и командировки, однако следите за ценными вещами – есть вероятность кражи.

Телец

Не вмешивайтесь в чужие дела, особенно если вас не просят. Не забывайте обращать внимание на знаки Судьбы.

Близнецы

В этот день вы сможете убедить окружающих людей в правильности своих взглядов, так что ваш авторитет будет на высоте.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 26 июля – 2 августа: все знаки зодиака

Рак

Период подходит для завершения начатых ранее дел. Не тратьте время на пустые разговоры – они окажутся безрезультатными.

Лев

Займите выжидательную позицию, чтобы избежать скандала в семье. Этот день подходит для получения знаний и обучения.

Дева

Выбирайте яркие вещи из своего гардероба – это придаст вам уверенности в себе и принесет приятные перемены.

Весы

Вас ждет непростой и насыщенный день. Но вы легко справитесь со всеми проблемами на работе и в семье.

Скорпион

Используйте этот день для обучения, поскольку вся полученная вами информация будет легко усваиваться.

Стрелец

У вас будет затруднено взаимопонимание с окружающими, поэтому лучше проведите время в уединении.

Козерог

Вас может подвести бытовая техника, которая неожиданно выйдет из строя. Не пытайтесь чинить ее самостоятельно.

Водолей

Прислушайтесь к совету коллеги или близкого человека – это поможет вам решить возникшие проблемы.

Рыбы

В этот день запросы превысят ваши реальные возможности, поэтому желательно на время умерить аппетиты.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Сегодня, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Сегодня, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Сегодня, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 26 июля – 2 августа: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 26 июля: Деве нужно заняться серьезными делами, а Весов ждет сюрприз

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Жена Павлика поделилась снимком в купальнике: реакция мужа
Жена Павлика поделилась снимком в купальнике: реакция мужа
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять