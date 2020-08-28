Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

Астрологический прогноз на 29 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 29 августа 2020 года, говорит, что с Раками будет сложно поспорить, а Козерогам важно поберечь здоровье. Читайте гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра

Овен

День подходит для путешествий, экскурсий и движения в любом направлении. Не стоит сидеть на одном месте.

Телец

Неожиданная встреча со старым знакомым заставит вас поменять планы. А романтический вечер поднимет настроение.

Близнецы

Проявите нестандартный подход для выхода из ситуации – у вас это получится. И поберегите здоровье в конце лета.

Рак

Смело проявляйте твердость и отстаивайте свою точку зрения – вы окажетесь правы в дискуссии с близкими.

Лев

У вас возможно неожиданное денежное поступление, так что можете сделать себе подарок, о котором давно думали.

Дева

Не делайте скоропалительных выводов и проверяйте источники информации, тем более, если она окажется неприятной.

Весы

Вам придут приятные известия от старых друзей. Не отказывайтесь от их предложения, и вы получите яркие впечатления.

Скорпион

Свои проблемы в личной жизни лучше ни с кем не обсуждать. Вам не нужна жалость, и вы со всем справитесь сами.

Стрелец

Вам нужно будет внести изменения в свои планы. Постарайтесь отпустить ситуацию, и она разрешится сама собой.

Козерог

Решая важные вопросы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Поберегите здоровье и не ешьте много сладкого.

Водолей

Отложите все дела на потом и хорошенько отдохните в свой выходной, чтобы набраться сил перед началом осени.

Рыбы

Если вы проявите творчество, это занятие очень увлечет вас, а результат ваших трудов порадует окружающих.

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