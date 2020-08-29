Гороскоп на завтра 30 августа 2020 года: какие знаки зодиака лучше всех отдохнут
Астрологический прогноз на 30 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 30 августа 2020 года, говорит, что Львы окажутся в центре внимания, а Водолеи изменят свою точку зрения. Читайте гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Откажитесь от тяжелой физической работы по дому и позвольте себе полениться, чтобы набраться сил перед наступлением осени.
Телец
Будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников. Но и сами не прибегайте к обману, даже если нет других путей.
Близнецы
День подходит для самообразования и получения новых знаний. Найдите время для изменения имиджа и ухода за собой.
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Рак
Ищите компромиссы, а не конфронтацию, и тогда общение с вашей половинкой будет подкреплено взаимопониманием.
Лев
Проявите рассудительность и погасите свои негативные эмоции. В этом случае вы получите доверие близких людей.
Дева
Подходите к решению вопросов без суеты и спешки. И не выискивайте недостатки в окружающих, лучше проявите снисхождение.
Весы
В этот день вы легко сможете найти общий язык с окружающими. Старайтесь не нагружать руки и позвоночник.
Скорпион
Проведите свой выходной в кругу семьи. К примеру, вместе погуляйте или займитесь подготовкой к школе.
Стрелец
Если вам кто-то нравится, придумайте повод, чтобы встретиться с этим человеком – свидание пройдет безупречно.
Козерог
Будьте готовы к тому, что на вашем пути возникнут непредвиденные препятствия, из-за которых придется менять планы.
Водолей
Не стоит в этот день посвящать в свои тайны даже самых близких. То, что вас волнует, вскоре окажется не таким значительным.
Рыбы
Проявите заботу и внимание к любимому человеку и приготовьте ему подарок. Он это обязательно оценит.
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