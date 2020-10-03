Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 4 октября 2020 года: какие знаки зодиака нарвутся на конфликт

Сегодня, 20:57

Астрологический прогноз на 4 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 4 октября 2020 года, говорит, что у Близнецов возникнет желание поработать, а Стрельцы будут фонтанировать идеями. Читайте гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

В этот день лучше не проводить никаких утомительных мероприятий и поездок. Поберегите нервы и здоровье.

Телец

Посвятите какое-то время на подарки для родных. Ведь для этого необязательно искать специальный повод.

Близнецы

Глаза боятся, а руки пусть делают – для вас главное в этот день начать, а дальше все пойдет, как по маслу.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Рак

В выходной постарайтесь отвлечься от трудового процесса и расслабиться. Работа от вас все равно никуда не денется.

Лев

Постарайтесь провести этот день в кругу единомышленников. И тогда скучать вам точно не придется.

Дева

Важно никому не навязываться со своими советами, особенно если вас об этом не просят. Избегайте конфликтных ситуаций.

Весы

Если вам приглянулась какая-то вещь, можете смело ее покупать, не оглядываясь на цену – она прослужит долго.

Скорпион

Этот день подходит для начала занятий по оздоровлению своего организма. К примеру, сядьте на диету или начните зарядку.

Стрелец

Ваша инициатива будет услышана, и семья подхватит эту идею, чтобы воплотить в жизнь, а вас похвалит за оригинальность.

Козерог

Уделите должное внимание своей внешности, потому что от вашей самооценки будет зависеть и ваш успех.

Водолей

В этот день вы можете рассчитывать на неоднозначные знаки внимания со стороны влиятельного человека.

Рыбы

Ваше необдуманное слово может привести к серьезному конфликту, так что следите за своими фразами.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые любящие: таких только три Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 3 октября: у Близнецов может возникнуть недопонимание на работе, а Рака ждет интересная встреча

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

Она снова это сделала: Даша Астафьева показала бэкстейдж с откровенной фотосессии

Вчера, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Вчера, 11:54Fun

Мужчина нашел старую книгу о Гарри Поттере. Теперь он может стать миллионером (фото)

Вчера, 11:51Шоу-бизнес

Ольга Горбачева о первой брачной ночи: "Если бы я тогда знала, что знаю сейчас, мы бы не развелись"

Вчера, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Вчера, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 2 октября: Ракам необходима прогулка, а Львам – приятная компания

1 октябряПсихология

Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние

1 октябряШоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

1 октябряШоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

1 октябряШоу-бизнес

Кухар после недавней ссоры с Фреймут: "Мы дружим уже пять лет"

1 октябряFun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

1 октябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

1 октябряFun

Смельчак нырнул к "неопасной" акуле, но его встретил другой хищник: видео

1 октябряEvents

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Украинка из UFC - супер. Ты не сможешь оторвать взгляд от видео
Украинка из UFC - супер. Ты не сможешь оторвать взгляд от видео
Відома модель плюс-сайз продовжує радувати шанувальників фото
Відома модель плюс-сайз продовжує радувати шанувальників фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять