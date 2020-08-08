Гороскоп на завтра 9 августа 2020 года: кому из знаков зодиака будет некогда отдыхать
Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 9 августа 2020 года, говорит, что Тельцы найдут поддержку в семье, а Скорпионам захочется поспорить. Читайте гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Звезды советуют не принимать однозначных решений и не сжигать мосты, потому что через время ваше мнение изменится.
Телец
Если вам нужна поддержка, ищите ее в кругу семьи. Родные поддержат ваши творческие и рационализаторские идеи.
Близнецы
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, и вам придется согласиться.
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Рак
В этот день вам пойдет на пользу занятие творчеством. Вас похвалят, и настроение заметно улучшится.
Лев
Приобщайте к своим планам семью – вместе вы за час справитесь с тем, что в одиночку будете делать все выходные.
Дева
В возникшей проблеме ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон.
Весы
День подходит для избавления от хлама. У вас есть шанс подарить вторую жизнь ненужной одежде или вещам.
Скорпион
В этот день ваши устоявшиеся стереотипы рискуют разрушиться под действием аргументов влиятельной особы.
Стрелец
Вы вызываете доверие у окружающих, вас могут посвятить в чужую тайну и при этом попросить совета и помощи.
Козерог
Вам придется подкорректировать свои планы на день, потому что в них вмешаются родственники с неотложными вопросами.
Водолей
Включайте свое умение убеждать – это привлечет к вам единомышленников и поможет повысить авторитет в глазах окружающих.
Рыбы
Размолвка с партнером может испортить вам настроение. Однако не стоит придавать значение критике в свой адрес.
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