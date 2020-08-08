Гороскоп на завтра 9 августа 2020 года: кому из знаков зодиака будет некогда отдыхать

Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 9 августа 2020 года, говорит, что Тельцы найдут поддержку в семье, а Скорпионам захочется поспорить. Читайте гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Звезды советуют не принимать однозначных решений и не сжигать мосты, потому что через время ваше мнение изменится.

Телец

Если вам нужна поддержка, ищите ее в кругу семьи. Родные поддержат ваши творческие и рационализаторские идеи.

Близнецы

Не стоит выдавать желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, и вам придется согласиться.

Рак

В этот день вам пойдет на пользу занятие творчеством. Вас похвалят, и настроение заметно улучшится.

Лев

Приобщайте к своим планам семью – вместе вы за час справитесь с тем, что в одиночку будете делать все выходные.

Дева

В возникшей проблеме ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон.

Весы

День подходит для избавления от хлама. У вас есть шанс подарить вторую жизнь ненужной одежде или вещам.

Скорпион

В этот день ваши устоявшиеся стереотипы рискуют разрушиться под действием аргументов влиятельной особы.

Стрелец

Вы вызываете доверие у окружающих, вас могут посвятить в чужую тайну и при этом попросить совета и помощи.

Козерог

Вам придется подкорректировать свои планы на день, потому что в них вмешаются родственники с неотложными вопросами.

Водолей

Включайте свое умение убеждать – это привлечет к вам единомышленников и поможет повысить авторитет в глазах окружающих.

Рыбы

Размолвка с партнером может испортить вам настроение. Однако не стоит придавать значение критике в свой адрес.

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