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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 21 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:42
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 21 июня 2019 года, предупреждает Дев о ценности молчания, а Стрельцов – о неожиданном решении проблемы. Читайте гороскоп на 21 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Держитесь подальше от сомнительных личностей, если не хотите рисковать собственной репутацией и добрым именем.

Телец

Берегите пальцы и не размахивайте ими, не глядя по сторонам, потому что рискуете попасть в неприятную историю.

Близнецы

Старайтесь быть на высоте и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у бизнес-партнеров.

Рак

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в наблюдении и накапливании знаний на будущее.

Лев

День проверяет вас на силу воли: сколько вы продержитесь, чтобы не проявить свое доминирование и лидерские качества?

Дева

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за ошибки других людей.

Весы

Если вы не в силах противодействовать оппонентам, постарайтесь их возглавить. Вполне вероятно, что у вас появятся сторонники.

Скорпион

От вас потребуется принятие ответственного решения. А все сопутствующие доработки и детали можно решить позже и на ходу.

Стрелец

День наполнен противоречивыми чувствами. Друзья могут отвернуться от вас, а поддержка появится с неожиданной стороны.

Козерог

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты, вам еще могут пригодиться старые связи, на которые вы давно махнули рукой за ненадобностью.

Водолей

В этот день вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги могут подвести даже против своей воли.

Рыбы

Старайтесь не совершать дальних поездок и не принимать серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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