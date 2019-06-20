Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 21 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 21 июня 2019 года, предупреждает Дев о ценности молчания, а Стрельцов – о неожиданном решении проблемы. Читайте гороскоп на 21 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Держитесь подальше от сомнительных личностей, если не хотите рисковать собственной репутацией и добрым именем.
Телец
Берегите пальцы и не размахивайте ими, не глядя по сторонам, потому что рискуете попасть в неприятную историю.
Близнецы
Старайтесь быть на высоте и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у бизнес-партнеров.
Рак
Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в наблюдении и накапливании знаний на будущее.
Лев
День проверяет вас на силу воли: сколько вы продержитесь, чтобы не проявить свое доминирование и лидерские качества?
Дева
Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за ошибки других людей.
Весы
Если вы не в силах противодействовать оппонентам, постарайтесь их возглавить. Вполне вероятно, что у вас появятся сторонники.
Скорпион
От вас потребуется принятие ответственного решения. А все сопутствующие доработки и детали можно решить позже и на ходу.
Стрелец
День наполнен противоречивыми чувствами. Друзья могут отвернуться от вас, а поддержка появится с неожиданной стороны.
Козерог
Не рубите с плеча и не сжигайте мосты, вам еще могут пригодиться старые связи, на которые вы давно махнули рукой за ненадобностью.
Водолей
В этот день вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги могут подвести даже против своей воли.
Рыбы
Старайтесь не совершать дальних поездок и не принимать серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram