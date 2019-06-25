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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 26 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 26 июня 2019 года, предупреждает, что Козерогам предстоит совершить выбор, а Стрельцам повезет в любовных делах. Читайте гороскоп на 26 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не бойтесь быстро принимать ответственные решения, если от вас того требуют обстоятельства. Не злоупотребляйте мороженым.

Телец

Борьба за справедливость не принесет ожидаемых результатов. Хотите чего-то достичь – включите смекалку и хитрость.

Близнецы

Не все запланированное на этот день пройдет так, как вам хочется. Но иногда внесенные коррективы срабатывают лучше плана.

Рак

Звезды не советую вступать в длинные и пространственные дискуссии, потому что разговоры этого дня могут завести в тупик.

Лев

Вам на руку сыграет благосклонность начальства и доверительное отношение деловых партнеров. Вы поймали удачную волну.

Дева

Случайности не всегда бывают случайными. То, что вам кажется импровизацией, на деле может быть давно спланированной акцией.

Весы

Проблема выбора – это главная проблема человечества. И вы, увы, не исключение, а подтверждение этого правила.

Скорпион

Обратитесь за помощью к друзьям – и они вам в очередной раз не откажут. Но не забывайте, что долг платежом красен.

Стрелец

Пусть в этот день у вас не получится выиграть в горячей дискуссии с оппонентами, зато вам повезет в делах любовных.

Козерог

День предоставляет выбор: идти по наторенной дороге и получить скромный гонорар или рискнуть и выиграть джекпот.

Водолей

Учитесь контролировать свои эмоции, иначе с вами не захотят иметь дело даже проверенные партнеры и старые друзья.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что у вас откажет бытовая техника или что-то будет валиться из рук. Вы слишком глубоко ушли в свои мысли.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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