Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 28 июня 2019 года, порадует Тельцов приятными знаками внимания, а Скорпионов – встречей с друзьями. Читайте гороскоп на 28 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

Овен

Уделите должное внимание своей внешности, потому что именно от вашей самооценки сегодня будет зависеть успех у противоположного пола.

Телец

Можете рассчитывать на приятные знаки внимания от своего партнера. Но не оставайтесь в долгу, организуйте романтический вечер, и этот день запомнится надолго.

Близнецы

Случайно оброненное и необдуманное слово может привести к серьезному конфликту, который будет непросто перевести в мирное русло. Следите за своими фразами.

Рак

Если вам понравилась какая-то вещь, смело покупайте, не оглядываясь на цену. Польза от приобретения будет несопоставимо выше, чем потраченные средства.

Лев

Сегодня самое время заняться оздоровлением своего организма. Если вы планировали сесть на диету или бросить вредную привычку – делайте это без колебаний.

Дева

Хватит сидеть дома. Позовите с собой свою половинку и отправляйтесь на познавательную прогулку в поисках впечатлений: на концерт, выставку, в театр.

Весы

Несмотря на законный выходной день, старайтесь отойти от всех накопившихся домашних хлопот и провести свободное время в свое удовольствие. Вы это заслужили.

Скорпион

Скучать вам сегодня не придется. Этот день хорошо провести в кругу друзей за каким-то общим делом, будь то уборка территории или разведение костра на пикнике.

Стрелец

Если вас не просят, лучше не навязывайтесь со своими советами, рекомендациями и добрыми делами. В данном случае инициатива будет наказуема.

Козерог

Никаких поездок и утомительных гостей сегодня! Только узкий семейный круг. Вы будете черпать энергию от тесного общения с родными в домашней атмосфере.

Водолей

Посвятите часть выходного дня на покупку подарков для родных. Необязательно искать для этого специальный повод, приятное можно делать и просто так.

Рыбы

За неделю у вас накопились домашние дела, которые придется решать именно сегодня. Себе на помощь призовите домочадцев, и тогда у вас еще останется время для отдыха.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Приметы, которые намекают на развод
Приметы, которые намекают на развод
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Примадонна готовится к новой свадьбе в семье
Примадонна готовится к новой свадьбе в семье

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Украинская певица выиграла суд против команды Порошенко
Украинская певица выиграла суд против команды Порошенко
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Выходка Волочковой на концерте Пугачевой возмутила зрителей
Выходка Волочковой на концерте Пугачевой возмутила зрителей
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь