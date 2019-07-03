Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 4 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:48
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 4 июля 2019 года, говорит, что Овнов ждет известие издалека, а Тельцы услышат слова благодарности в свой адрес. Читайте гороскоп на 4 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Овен

Вас ждет приятное известие издалека. Не держите информацию в себе, поделитесь своей радостью с окружающими – и она вернется к вам с удвоенной силой.

Телец

В этот день у вас будет возможность проявить свои организаторские и ораторские способности. Окружающие прислушаются к вашим предложениям и будут благодарны.

Близнецы

Лучше не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут сделать крайним и впоследствии даже предъявлять претензии.

Рак

Удача вам улыбнется, так что можете замахнуться на разговор о повышении зарплаты или же продвижении по службе. Главное суметь все верно аргументировать.

Лев

Если вы хотите достичь успеха, вам придется искать общий язык с оппонентами. Даже если вам что-то не нравится, это не повод скандалить и разрывать отношения.

Дева

День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся как работы, так и быта. Прислушивайтесь к своей интуиции, но не отключайте логику.

Весы

Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение, чем потом расхлебывать неприятные последствия.

Скорпион

Вы не настроены на активное общение и обсуждение каких-то рабочих вопросов. Вам гораздо проще будет сделать все самостоятельно, чем работать в коллективе.

Стрелец

Достаточно противоречивый и конфликтный день. Можно пустить все на самотек, но если хотите достичь определенных результатов, придется брать инициативу в свои руки.

Козерог

Важно действовать на опережение со своими конкурентами: кто первый успел, тот и получит главный приз. Не разглашайте свои тайны посторонним.

Водолей

В этот день вы подвергнетесь проверкам. Это может быть как ревизия на работе, так и остановка патрульной службой на дороге. Не давайте выход своим эмоциям.

Рыбы

День обещает перспективное сотрудничество и выгодные предложения, главное вовремя их рассмотреть и не пропустить мимо. Конкуренты не дремлют.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу

Популярные статьи

Сегодня, 14:20Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

Вчера, 20:40Events

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

1 июляFun

Раздевает девушек полностью: новая функция в смартфонах вызвала ажиотаж

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Михалкова заступилась за свою дочь: «Злопыхатели, остановитесь!»
Михалкова заступилась за свою дочь: «Злопыхатели, остановитесь!»
Михалкова столкнулась лицом к лицу с возлюбленной Гигинеишвили
Михалкова столкнулась лицом к лицу с возлюбленной Гигинеишвили
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Гузеева назвала самую главную ошибку в борьбе с лишним весом
Гузеева назвала самую главную ошибку в борьбе с лишним весом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь