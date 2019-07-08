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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 9 июля 2019 года, говорит, что Близнецам поможет совет старых друзей, а у Водолеев получится объединить вокруг себя единомышленников. Читайте гороскоп на 9 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вы увлечетесь творческим потоком, который откроется в самый непредсказуемый момент или после странных событий этого дня. Прислушайтесь к себе.

Телец

На первый план у вас выйдут чувства, которые волной захлестнут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом. Вам решать, стоит ли тонуть в этом водовороте.

Близнецы

Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за помощью и советом к старым друзьям и проверенным людям – они помогут и поддержат вас.

Рак

День подходит для успешного разрешения юридических вопросов, связанных с недвижимостью. Покупки и продажи будут успешными, и вы останетесь довольны результатом.

Лев

Ваши планы могут отличаться от реальной картины. Причем, не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств. Отпустите ситуацию по течению и не переживайте.

Дева

Вам придется окунуться с головой в рутину и монотонность. Потерпите, это просто такой день, но уже вечером наступит облегчение, которое позволит взглянуть на ситуацию по-другому.

Весы

Избегайте незнакомцев, которые вызывают у вас хоть малейшее подозрение. Доверяйте своей интуиции в этот день и ни с кем не делитесь секретами.

Скорпион

Сегодня будет сложно найти общий язык даже с единомышленниками, не говоря уже об оппонентах. Поэтому этот день по возможности вам лучше провести в уединении.

Стрелец

Вам будут легко даваться новые знания и освоение незнакомой информации. Если вы планировали изучить какой-то вопрос, это как раз подходящий период.

Козерог

Если вы не проявите свой характер и не покажете зубы, то рискуете попасться на целый день в водоворот каких-то поручений, заданий и хлопот. Выбирать вам.

Водолей

Хороший день, чтобы выдвинуть свою цель на первый план и объединить вокруг нее единомышленников. Вы отличный лидер, и в этом никто не усомнится.

Рыбы

Выгодный день, когда деньги сыплются прямо в руки, нужно лишь распознать правильные предложения от партнеров. А потому не спешите отказываться от авантюр.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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