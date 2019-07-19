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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 20 июля 2019 года, говорит о том, что Раков ждет приятное общение со старыми друзьями, а Девам придется заняться домашними делами. Читайте гороскоп на 20 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Спланируйте свой день так, чтобы вам не пришлось уезжать далеко из дому – велик риск неприятностей в дороге, так что поберегитесь.

Телец

Будьте готовы, что в этот день на вас вдруг нахлынут воспоминания прошлого. А хорошо это или плохо – решать вам.

Близнецы

Если хотите получить желаемое, за него придется побороться. Не обязательно в буквальном смысле слова, но даром ничего не дается.

Рак

День располагает к приятному времяпровождению со старыми друзьями. Пригласите их к себе или сами отправляйтесь в гости.

Лев

Чтобы не впасть в меланхоличное состояние, обратите внимание на проблемы окружающих людей. Помогая им, вы поможете себе.

Дева

Накопившиеся за неделю домашние дела от вас никуда не денутся. А расправившись с ними, вы с чистой совестью сможете развеяться и отдохнуть.

Весы

Радость долгожданного выходного дня придется разбавить неожиданными проблемами близких людей, которые без вас почему-то не решаются.

Скорпион

Обязательно выбирайтесь на природу, не вздумайте отсиживаться в четырех стенах, иначе пропустите все самое интересное в этот день.

Стрелец

Вам придется часть своего выходного потратить на сугубо бытовые и хозяйственные вопросы. Но без этого не бывает комфортного отдыха.

Козерог

Вам сегодня не помешает легкий флирт, который поднимет не только настроение, но и самооценку. А это немаловажно для вас.

Водолей

Вам так надоело за неделю общество людей, что на выходных захочется побыть в гордом одиночестве. Вот и не лишайте себя такого удовольствия.

Рыбы

Хорошо, если у вас найдется пару лишних часов, чтобы потратить их на обыкновенный шопинг. Побалуйте себя обновками, а семью – подарками.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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