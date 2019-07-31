Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 1 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 1 августа 2019 года, говорит о том, Близнецы не должны рисковать, а Стрельцы погрязнут в семейных вопросах. Читайте гороскоп на 1 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вам придется отстаивать свои интересы, для чего можете применять даже запрещенные методы. Нокаутируйте противника его же оружием.

Телец

Ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не бывают случайными. Видимо, вы понадобились друг другу.

Близнецы

Если вы хотите рисковать, не втягивайте в эту авантюру окружающих, чтобы не подставлять близких вам людей.

Рак

Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте контакты и поддерживайте связи.

Лев

Держитесь подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов и доводов, чтобы доказать свою компетентность.

Дева

От вашей правдивости зависит благоприятный исход вашего дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайтесь в этом.

Весы

Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить: вопрос только, насколько оправданной будет цена?

Скорпион

У вас есть выбор: либо беспрекословно выполнять все распоряжения начальства, за что снискать его похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.

Стрелец

Дела семейные отвлекут вас от вопросов бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания.

Козерог

Ищите креативный и нестандартный подход в рабочих вопросах, и тогда вам будет обеспечена безоговорочная поддержка коллег.

Водолей

Чтобы вас не засосала рутина рабочих вопросов и семейных проблем, ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.

Рыбы

Держите свои мысли при себе и не выплескивайте на окружающих свой негатив, чтобы он не вернулся к вам по закону бумеранга.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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