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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels.com

Гороскоп на завтра, 5 августа 2019 года, говорит, что у Тельцов разрешатся спорные дела, а Рыбам следует быть внимательнее. Читайте гороскоп на 5 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Даже если вас распирают противоречивые эмоции и негатив, несколько раз подумайте, прежде чем выпускать все наружу.

Телец

День хорош для выяснения отношений, которые зашли в тупик, разрешения споров и закрытия старых изживших себя дел.

Близнецы

Держите свои секреты при себе. Конкуренты не дремлют, а потому ваше процветающее дело может оказаться под угрозой.

Рак

День хорош для заключения договоров и налаживания новых деловых связей. Берегитесь сквозняков и переохлаждения.

Лев

Это не ваш день, поэтому не проводите переговоров как делового, так и личного характера. Вам лучше побыть в стороне.

Дева

Если вы ищете верное решение возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу, и он вас не подведет.

Весы

Не бойтесь жить нараспашку и делиться своими достижениями с окружающими. Они будут вам благодарны, а вы укрепите свой авторитет.

Скорпион

Найдите в себе силы и смелость, чтобы признать собственные прошлые ошибки. Лучше на этом учиться и не повторять в будущем.

Стрелец

Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь, потому что ваша расслабленность может дорого вам стоить.

Козерог

Пусть вас не пугает монотонность. Пройдет время, и она закончится, зато вы сможете в полной мере наслаждаться результатами своих трудов.

Водолей

Смените тактику, и даже самые серьезные ваши оппоненты будут повержены неожиданностью вашего решения.

Рыбы

Звезды советуют присматриваться, прислушиваться и набираться опыта у своих же конкурентов. Ваша внимательность принесет вам пользу.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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