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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 6 августа 2019 года, говорит, что у Близнецов день будет наполнен противоречивыми чувствами, а Девам не следует принимать серьезных решений. Читайте гороскоп на 6 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вы не в силах противодействовать оппонентам, постарайтесь их возглавить. Вполне вероятно, что у вас появятся сторонники.

Телец

От вас потребуется принятие ответственного решения. А все сопутствующие доработки и детали можно решить позже и на ходу.

Близнецы

День наполнен противоречивыми чувствами. Друзья могут отвернуться от вас, а поддержка появится с неожиданной стороны.

Рак

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты, вам еще могут пригодиться старые связи, на которые вы давно махнули рукой за ненадобностью.

Лев

В этот день вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги могут подвести даже против своей воли.

Дева

Старайтесь не совершать дальних поездок и не принимать серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.

Весы

Держитесь подальше от сомнительных личностей, если не хотите рисковать собственной репутацией и добрым именем.

Скорпион

Берегите пальцы и не размахивайте ими, не глядя по сторонам, потому что рискуете попасть в неприятную историю.

Стрелец

Старайтесь быть на высоте и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у бизнес-партнеров.

Козерог

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в наблюдении и накапливании знаний на будущее.

Водолей

День проверяет вас на силу воли: сколько вы продержитесь, чтобы не проявить свое доминирование и лидерские качества?

Рыбы

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за ошибки других людей.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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