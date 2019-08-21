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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 22 августа для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels.com

Гороскоп на завтра, 22 августа 2019 года, говорит, что в этот день следует быть очень осмотрительными, чтобы избежать проблем в дальнейшем.Не нужно спорить с коллегами на работе. Сначала выполните обещанную работу.

Читайте гороскоп на 22 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не надо рисковать. Лучше тихонечко переждать этот день. 

Телец

Вам могут сделать выгодное предложение, но вот деньги вы получите не скоро. 

Близнецы

Пока не соглашайтесь на новые сделки. Такие решения лучше делать с холодной головой. 

Рак

Оставьте старые связи в прошлом. А в будущие возьмите только очень надежных коллег и друзей. 

Лев

Астрология сулят благоприятный день, постарайтесь завести новые знакомства.  

Дева

Нужно быть очень острожными с деньгами, особенно – в новых проектах. 

Весы

Сначала надо закончить старые дела, а тогда — приниматься за новые. 

Скорпион

В этот день следует быть очень осмотрительными, чтобы избежать проблем в дальнейшем. 

Стрелец

Не нужно спорить с коллегами на работе. Сначала выполните обещанную работу. 

Козерог

Терпение и ответственность — сейчас ваши лучшие друзья

Водолей

Доверяй, но проверяй. Вас могут обмануть, нужно быть внимательным.  

Рыбы

Помните о собственной совести и не дайте сбить вас с толку. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на неделю

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