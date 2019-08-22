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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 23 августа для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels.com

Гороскоп на завтра, 23 августа 2019 года, говорит, что звезды рекомендуют быть активными, нужно защищать свои позиции. На работе возможны проблемы, но действуйте решительно и все уладится.

Возможны проблемы в личной жизни. Попробуйте найти отдушину, чтобы не думать об этом все время. 

Читайте гороскоп на 23 августа 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Астрологи прогнозируют позитивный день, но в рискованные авантюры лучше не ввязываться. 

Телец

Хороший день для любых начинаний. Вам могут предложить новую должность, в таком случае — соглашайтесь, ваша прибыль может вырасти. 

Близнецы

Возможен возврат к прошлому. Быть может, что вам прийдется возобновить отношения с людьми из прошлого. 

Рак

Возможны проблемы в личной жизни. Попробуйте найти отдушину, чтобы не думать об этом все время. 

Лев

На роботе — проблемы с кадрами. Нужно постарайтесь всех образумить. 

Дева

Вы можете услышать важные известия, которые изменят вашу жизнь к лучшему. 

Весы

Нужно решить проблемы, которые накопились за длительный период. 

Скорпион

Звезды рекомендуют быть активными, нужно защищать свои позиции. 

Стрелец

Не надо создавать себе проблемных ситуаций, вы можете переутомиться. 

Козерог

На работе возможны проблемы, но действуйте решительно и все уладится. 

Водолей

Наведите порядок в бумагах. 

Рыбы

Возможен рост доходов, но для этого нужно постараться. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на неделю

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