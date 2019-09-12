Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на пятницу 13 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019 года, говорит, что Дев ждет сюрприз, а Козероги рискуют спустить все деньги. Читайте гороскоп на пятницу 13 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

В этот день полезно посмотреть на себя со стороны и рассмотреть недостатки, о которых вам часто говорят окружающие.

Телец

Уделите время тем людям, кто действительно нуждается в вашем внимании. Не стоит давать советы, если вас не просят.

Близнецы

Шумное времяпровождение в этот день вам противопоказано. Лучше организуйте себе умиротворенную атмосферу.

Рак

Накопившиеся рабочие вопросы потребуют вашего непосредственного участия. Без вас ничего не будет решаться.

Лев

Постарайтесь найти время для занятия рукоделием – это успокаивает и отвлекает от дурных ненужных вам мыслей.

Дева

Любимый готовится преподнести вам сюрприз – проявите благодарность. А вот переедать в этот день не стоит.

Весы

Подходящий день, чтобы разобраться в накопившихся рабочих вопросах. Будет полезно приобщить к этому процессу коллег.

Скорпион

Не стоит понапрасну тратить деньги – ваш выбор не оценят окружающие, а покупки окажутся бесполезными.

Стрелец

Будьте аккуратнее с бытовой техникой – велика вероятность поломок и аварий. Лучше воспользоваться механикой.

Козерог

Чтобы у вас не возникало соблазна одним махом потратить необоснованно большую сумму денег, установите себе лимиты.

Водолей

В этот день не стоит посещать многолюдные места, а вот общение с природой восполнит потраченный запас сил.

Рыбы

Старайтесь не провоцировать ссору со своим партнером. Вы рискуете его обидеть, так что лучше перевести все в шутку.

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