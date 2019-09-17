Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 18 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:05
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019 года, говорит, что Девам важно проявлять бдительность, а Рыбам – прислушиваться к знакам судьбы. Читайте гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков зодиака

Овен

В этот день вам предстоит решать проблемы родни или близких людей. Для этого вам пригодится ваш жизненный опыт.

Телец

Звезды не рекомендуют начинать какие-то серьезные дела. Также этот день не подходит для умственного напряжения.

Близнецы

Вам придется изменить свои планы по не зависящим от вас обстоятельствам. Не стоит вспоминать свои прошлые обиды.

Рак

Этот день благоприятен для дальних поездок, путешествий или командировок. Вопросы бизнеса и личной жизни решаются легко.

Лев

Приготовьте подарок близкому человеку, чтобы поднять ему настроение. От этого напрямую зависит ваша бодрость духа.

Дева

Будьте осторожны и проявите бдительность, потому что в этот день есть риск обмана и кражи того, что плохо лежит.

Весы

Не отмахивайтесь от ценных мыслей. Вполне возможно, что вам осенит интересная идея, которая окажется гениальной.

Скорпион

Постарайтесь навести порядок на своем рабочем месте – так вы сможете освободить пространство для притока энергии.

Стрелец

В вашем близком окружении назревает конфликтная ситуация, которую поможет разрешить здравый рассудок.

Козерог

Подходящий период для начала ремонта. В этот день важно доводить все начатые дела и проекты до конца.

Водолей

Откажитесь от тяжелой физической работы. А вот в личной жизни в скором будущем намечаются приятные перемены.

Рыбы

Звезды подают вам знаки, сигнализирующие о грозящих на работе проблемах. Прислушайтесь и сделайте правильные выводы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные и праздники в сентябре 2019 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Сегодня, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 21:33Шоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

Вчера, 18:50Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Вчера, 16:21Fun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 16:00Шоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Вчера, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Вчера, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Вчера, 11:05Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

15 сентябряШоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

15 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
7 мифов о питании, которые пора забыть
7 мифов о питании, которые пора забыть
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе