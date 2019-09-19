Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 20 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 20 сентября 2019 года, говорит, что Девам полезно сменить имидж, а Рыбам желательно умерить аппетиты. Читайте гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Этот день пройдет у вас отлично, если вы проведете его где-нибудь подальше от дома – подойдет экскурсия или командировка.
Телец
Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты, интриги или разборки, иначе рискуете нажить себе врагов.
Близнецы
Вы способны убедить людей в правильности своих рассуждений и тем самым привлечь на свою сторону союзников.
Рак
Вам важно в этот день завершить начатые дела и лишь только после этого приступать к реализации новых планов.
Лев
Постарайтесь никого не провоцировать своими критическими замечаниями, чтобы избежать скандала в коллективе.
Дева
Вам будут к лицу яркие вещи, так что пересмотрите свой осенний гардероб. Вы готовы получать комплименты?
Весы
День будет насыщенный и разноплановый. И лишь от вас зависит, насколько легко вы справитесь с сегодняшними проблемами.
Скорпион
Этот день отлично подходит для обучения – вся новая информация будет восприниматься вами легко и понятно.
Стрелец
В этот день разговоры даются с натугой, и будет сложно достичь взаимопонимания, а потому вам лучше побыть в уединении.
Козерог
Проявите повышенную осторожность, пользуясь бытовой техникой дома или на работе – день чреват травмами.
Водолей
Чтобы решить появившуюся проблему, обратитесь за советом к другу. Он натолкнет вас на мудрую мысль.
Рыбы
Звезды советуют умерить свои аппетиты, причем не только в еде. Ваши запросы превосходят возможности кошелька.
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