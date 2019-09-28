Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 29 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 29 сентября 2019 года, говорит, что Тельцам полезно избавиться от хлама, а Козероги встретят давнего друга. Читайте гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Этот день может принести недоразумения и странности, а потому старайтесь не конфликтовать с друзьями и родными.

Телец

Хороший период для избавления от хлама в доме. Таким образом, вы освободие место для позитивной энергетики.

Близнецы

Ваша рассеянность в этот день может привести к неприятностям, а потому не беритесь за важные дела и начинания.

Рак

Ожидается яркий и насыщенный день. Обиды этого дня надолго запоминаются, а потому избегайте ссор.

Лев

День подходит для поездок и путешествий. Вы привезете приятные впечатления, которых хватит на всю вашу семью.

Дева

Какое-то ваше необдуманное слово может ранить близкого человека, так что думайте прежде чем высказать свои комментарии.

Весы

Этот день прекрасно подходит для обновления как окружающего пространства, так и вашего собственного имиджа.

Скорпион

Обратите внимание на новые знакомства в этот день – какая-то встреча может перерасти в крепкую дружбу.

Стрелец

Посвятите день своей семье и никуда не уезжайте сегодня. Вы сможете разрешить назревающую проблему у родных.

Козерог

Будьте готовы к встрече со старинным другом или знакомым, с которым вы давно не виделись. У вас накопилось много тем.

Водолей

Постарайтесь свой законный выходной посвятить исключительно отдыху, причем как моральному, так и физическому.

Рыбы

Какие-то ваши давние страхи могут всплыть на поверхность. Отправляйтесь в гости к друзьям – они поднимут вам настроение.

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