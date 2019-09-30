Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 1 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 1 октября 2019 года, говорит, что Раки встретят человека из прошлого, а Рыбы рискуют всюду опоздать. Читайте гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Весь негатив этого дня благополучно пройдет мимо вас и ваших близких, так что можете не переживать по пустякам.

Телец

Это день великих находок и маленьких открытий. Если вы ранее что-то безнадежно потеряли, то сейчас есть шанс его найти.

Близнецы

День богат интересным общением и новыми знакомствами. Ваши ораторские способности просто покорят окружающих.

Рак

Вы сможете найти и восстановить контакты и связи, которые считали утерянными. На горизонте появится человек из прошлого.

Лев

Постарайтесь ограничить поездки и вообще не садиться за руль. Вы не очень дружите с дорогами и путеводителями.

Дева

Этот день подходит для решения различного рода юридических проблем. Ваша настойчивость откроет любые двери.

Весы

У вас период затишья во многих сферах жизни, в том числе и финансовой. Не стоит рассчитывать на запланированную прибыль.

Скорпион

День подходит для реализации давних планов. Не стоит сомневаться в собственных силах, и тогда у вас все получится.

Стрелец

Вас ждет достаточно напряженный день. Необходимо сохранить эмоциональное равновесие, не поддаваясь на провокации извне.

Козерог

Знакомство с возможными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать планы. Озвучивайте свои потребности.

Водолей

Ваши попытки отстоять свои интересы увенчаются успехом. Вашего времени и внимания потребуют родственники.

Рыбы

Вы рискуете всюду опаздывать, так что сделайте себе запас времени на форс-мажорные обстоятельства.

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