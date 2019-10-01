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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:12
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 2 октября 2019 года, говорит, что Львы будут полны энергии, а Козероги проявят настойчивость. Читайте гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Старайтесь не принимать необдуманных решений и не рубите концы. Этот день подходит для получения новых знаний.

Телец

Проведите день, углубившись в коллективное обсуждение новых творческих идей. А к их реализации приступите позже.

Близнецы

В этот день полезно заняться физическим трудом и дать отдых мозгам. Мысли на свежую голову будут конструктивными.

Рак

Вам пойдет на пользу творческое занятие. Внутри вас скрывается настоящий художник, важно только дать ему волю.

Лев

Вашей энергии в этот день хватит на десятерых. Постарайтесь использовать ее в мирных целях и не наломать дров.

Дева

Не отказывайтесь от заманчивых предложений или хотя бы подумайте, прежде чем наотрез от них отказаться.

Весы

Этот день подходит для наведения порядков и освобождения от хлама – так вы готовите почву для обновления.

Скорпион

День разрушения стереотипов. На самом деле люди не такие, какими стремятся показаться на первый взгляд.

Стрелец

Будьте осторожны с бытовой техникой, она может вас подвести. Если вам доверили секрет – сохраните его в тайне.

Козерог

Ваша настойчивость и умение убеждать достигнет нужных результатов. Не доверяйте посторонним людям.

Водолей

Судьба внесет коррективы в ваши планы на день. Так что никому ничего не обещайте, вы не сможете сдержать слово.

Рыбы

Разногласия с партнером могут испортить вам настроение. Но не стоит так болезненно реагировать на критику.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные и праздники в сентябре 2019 года в Украине.

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