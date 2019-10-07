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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 8 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:46
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 8 октября 2019 года, говорит, что Весам противопоказана спешка, а Рыбам придется менять планы. Читайте гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Постарайтесь уйти в тень, чтобы избежать излишнего внимания к себе. Но не пропустите перспективу интересного знакомства.

Телец

Ваша настойчивость может вам же и навредить, потому что вы рискуете нарваться на обидную критику в свой адрес.

Близнецы

В этот день ваш внутренний голос вас не подведет. Вы импульсивно примете правильное решение проблемы.

Рак

Сейчас не время проявлять характер, потому что вы спровоцируете семейные проблемы на пустом месте.

Лев

Уделите внимание здоровью и пополните рацион витаминами, чтобы избежать упадка сил и перепадов настроения.

Дева

У вас есть риск потерять или забыть что-то ценное. Отложите на потом дела, которые не получилось решить сразу.

Весы

Прежде чем принять важное решение, еще раз хорошенько все обдумайте. Спешка в этот день неуместна.

Скорпион

Не позволяйте своим эмоциям одержать верх над вашим разумом. Найдите время для восстановления старых связей.

Стрелец

Постарайтесь в этот день избегать конфликтных людей и не принимайте участия в спорах – вам это ни к чему.

Козерог

Звезды по секрету сообщают, что вас ждет приятный бонус в виде прибыли. Возможно, стоит купить лотерейный билет?

Водолей

Не пытайтесь в этот день решать одновременно несколько вопросов – вы не в состоянии объять необъятное.

Рыбы

Ваши друзья могут неожиданно спутать ваши планы на день. Но вам стоит согласиться на их авантюрные предложения.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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