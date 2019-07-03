Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 4 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 4 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов в этот день все задуманное будет легко получаться, а Львов ждет замечательный солнечный день. Читайте гороскоп Таро на 4 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Влюбленные"

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Телец– карта дня Таро "Тройка жезлов"

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Близнецы – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

Рак – карта дня Таро "Тройка мечей"

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Лев– карта дня Таро "Солнце" (в перевернутом положении)

Вас ждет замечательный солнечный день. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.

Дева– карта дня Таро " Паж пентаклей"(в перевернутом положении)

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Весы– карта дня Таро " Королева жезлов"

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Скорпион– карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Стрелец – карта дня Таро " Пятерка жезлов"

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Козерог– карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Водолей– карта дня Таро "Десятка кубков"

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Рыбы– карта дня Таро "Туз кубков"

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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