Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:45
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 5 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Львы смогут любое событие повернуть в свою пользу, а Козерогам лучше всего провести время вместе со своей семьей. Читайте гороскоп Таро на 5 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Овен – карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Телец– карта дня Таро "Восьмерка кубков"

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Близнецы – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

В этот день велик риск потерять что-то важное для вас. Всему виной ваша медлительность и неорганизованность. Постарайтесь больше внимания уделить насущным проблемам.

Рак – карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Лев– карта дня Таро "Сила"

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Дева– карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Весы– карта дня Таро "Пятерка кубков"

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Скорпион– карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Стрелец – карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Козерог– карта дня Таро "Десятка кубков"

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Водолей– карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Рыбы– карта дня Таро "Пятерка жезлов "

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить другу-Раку: полезные советы Гороскоп на июль 2019 для знака Козерог: заявляйте миру о себе Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии
знаки зодиака гороскоп на завтра таро
Реклама

Новости партнеров

На руки Анджелины Джоли стало страшно смотреть
На руки Анджелины Джоли стало страшно смотреть
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Знаменитости, которые великолепно выглядят после 60-ти
Знаменитости, которые великолепно выглядят после 60-ти

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Сегодня, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Сегодня, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:41Стиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Вчера, 07:09Fun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Эпическая встреча: Хмельницкая и Симоньян столкнулись в ресторане
Эпическая встреча: Хмельницкая и Симоньян столкнулись в ресторане
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности
Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности
Влюбленный Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Влюбленный Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь