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Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Гороскоп на завтра по картам Таро
Гороскоп на завтра по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 8 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Дев ждет день отдыха и релакса, а Стрельцам важно не попасть под влияние эмоций. Читайте гороскоп Таро на 8 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Король мечей"

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

Телец– карта дня Таро "Туз кубков"

Замечательный день, который способен принести вам много радостных событий, позитив и даже любовь. Будьте готовы к подаркам судьбы и приятным сюрпризам как дома, так и на работе.

Близнецы – карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Рак – карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Лев– карта дня Таро "Семерка мечей"

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Дева– карта дня Таро "Четверка мечей"

Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.

Весы– карта дня Таро "Король жезлов"

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

Скорпион– карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)

Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.

Стрелец – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)

Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.

Козерог– карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Водолей– карта дня Таро "Восьмерка кубков"

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Рыбы– карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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