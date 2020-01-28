Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой карьерный гороскоп на февраль 2020 год: кто из знаков зодиака взлетит по карьерной лестнице, а кому придется туго

Гороскоп работы и карьеры Фото: Pexels

Кому больше всего повезет в сфере работы и расцвета карьеры в конце зимы? Кто из знаков зодиака будет почивать на лаврах успеха, а кому, наоборот, придется всерьез попотеть на рабочем месте? Узнайте в гороскопе работы и карьеры на февраль 2020 год.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В феврале 2020 у Овнов будет достаточно возможностей, чтобы проанализировать, почему вам не удалось реализовать запланированные идеи. Если вы сделаете правильные выводы, то сможете наверстать упущенное. Особенно удачным будет продвижение домашнего бизнеса.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

Главный девиз Тельцов в феврале 2020, как ни странно, работа – не волк, в лес не убежит. Вам совершенно не хочется работать и заниматься решением серьезных задач. Не противьтесь своим желаниям, потому что в спешке или через силу вы рискуете наломать никому не нужных дров.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Звезды советуют Близнецам в феврале 2020 обратить внимание на возможность долгосрочного сотрудничества с иностранными партнерами. Если вам поступит интересное предложение, возможно, стоит отказаться от прежней работы ради новых интересных перспектив?

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Если вы хотите каких-то приятных перемен и движения в сфере работы, то вам следует предпринимать хоть какие-то шаги в этом направлении. Под лежачий камень вода не потечет. Для начала хотя бы просмотрите возможные вакансии и сами отправьте резюме.

Гороскоп работы и карьеры Фото: Pexels

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

Не стоит доверять речам первого встречного, потому что вам, скорее всего, будут льстить с целью манипулирования. Это хороший месяц для проявления самостоятельности, а вот работа в коллективе будет менее эффективной. Прислушивайтесь к своей интуиции и ничего не бойтесь.

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Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

В феврале 2020 в выигрыше окажутся те Девы, у которых уже налажен совместный бизнес с проверенными партнерами. Не стоит ничего менять и соблазняться на новые предложения, даже если они и покажутся заманчивыми. Держите синицу в руке, не оглядываясь на журавлей в небе.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

Вы способны прыгнуть выше головы, но для этого вам придется всерьез раскошелиться на развитие собственного бизнеса. Ничего не дается просто так, и чтобы получать приличные дивиденды, придется основательно поработать. Зато впоследствии вы будете гордиться собой.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпионам не занимать отваги и решительности, тем более что в феврале 2020 как раз наступит такая необходимость проявить себя. Позвольте себе заняться тем, чего вам давно хотелось, не бойтесь экспериментировать в поисках собственного дела и начните работать на себя.

Гороскоп работы и карьеры Фото: Pexels

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцов в феврале 2020 будет преследовать ощущение, что все идет не так, как запланировано, и соответственно мешает вам достигнуть поставленной цели. Вы как будто гонитесь за чем-то и при этом стоите не месте. Видимо, вам просто нужно переждать неприятный период.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Если вы хотите получать от своей работы удовольствие, а не разочарование, то не введитесь на сомнительные предложения в феврале 2020. Звезды предостерегают, что легкие деньги могут таить в себе неоправданный риск и даже опасность. Тише едете – дальше будете.

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Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Несмотря на неприятности, критическое мнение окружающих и финансовые дыры, Водолеям в феврале 2020 все же стоит упорно двигаться к намеченной цели и никуда не сворачивать. Вода камень точит, и если вы будете уверены в собственных силах, то достигнете желаемого.

Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы в феврале 2020 будут причислены к числу везунчиков, у который сбывается все намеченное. Фортуна будет на вашей стороне в выборе направления деятельности, так что смело беритесь за выбранное дело, каким бы странным и необычным оно ни казалось на первый взгляд.

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