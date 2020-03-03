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Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой карьерный гороскоп на март 2020 года: какие знаки зодиака поднимутся по карьерной лестнице, и в каких сферах повезет больше всего

Ольга Козачок
Сегодня, 14:50

Кто из знаков зодиака будет самым удачливым в сфере работы, кого ждет расцвет карьеры в начале весны? Какие сферы наиболее удачливы и перспективны? Кому из знаков зодиака придется всерьез попотеть на рабочем месте? Узнайте в гороскопе работы и карьеры на март 2020 год.

Гороскоп работы и карьеры
Гороскоп работы и карьеры
Фото: Pexels

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  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

Наиболее удачной для Овнов в марте 2020 будет работа в сфере питания, причем, как непосредственно с пищей или продуктами питания, так и связанная с теми видами деятельности, которые "кормят" людей на духовном или эмоциональном уровне.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

В работе Телец рискует стать чрезмерно эксцентричным человеком. Наиболее удачные в это время года сферы – государственная служба, политическая арена, юриспруденция, а также ремонт, дизайн, архитектура и строительство.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Ваши интеллектуальные способности, увы, не найдут особого применения в социальной и деловой жизни. Единственное, если вы занимаете руководящий пост – это ваше время. А вот наилучшие успехи будут наблюдаться в литературе.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

В марте 2020 у Раков увеличивается сила, энергия, а также хитрость и лукавство. Эти черты способны всерьез вам помочь. Вообще, этот период предвещают блестящую карьеру. Главное условие – не культивировать в себе чрезмерную впечатлительность.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

У Львов в марте 2020 наступает хороший период для пропаганды, выступлений и высказывания своих мыслей. Это удачное время для творческих работников – энергия и инициатива будут направлены на продуктивную деятельность.

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  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Если вы честолюбивы, предприимчивы и разносторонни, то март 2020 предвещает славу и популярность. Вы сможете выступать в качестве самостоятельных предпринимателей, бизнесменов с уверенными и решительными действиями.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

В марте 2020 у Весов возрастает чувство долга и ответственности, что позитивно скажется на вашем имидже и уважении коллег. Да и начальство будет вами довольно. Но будьте готовы к разногласиям и конфликтам с деловыми партнерами.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпионов в марте 2020 ждет противостояние и борьба в сфере бизнеса, но она будет успешной. Вам не следует никому демонстрировать свои слабые стороны. Главное направление на этот месяц – техника, изобретения и рационализация.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Ваша потенциальная воля и энергия, активность и самоуверенность в марте 2020 принесут положительные и желанные плоды. Наибольшие успехи представителей знака Стрельцов ждут в качестве химика, медика, фармацевта.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Март 2020 – плодотворный месяц для Козерогов, особенно для представителей науки. Звезды рекомендуют на работе избегать проявлений душевной нерешительности. А вот смелых и настойчивых работников ждет успех и признание.

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  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

В этом месяце у Водолеев проявляется хорошая творческая активность, вы с удовольствием будете заниматься любимым делом. Также вас ждет полезная общественная деятельность, командировки, выгодные договоры, полезные связи и контакты.

  • Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Ваша сообразительность и талант комбинатора сделают вас популярными и любимыми среди рабочего окружения. Вам способствуют прекрасно изложенные мысли, изящность речи. особенный успех вас ждет в сфере торговли, бизнеса и литературы.

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