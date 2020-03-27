Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой гороскоп здоровья на апрель 2020 год: кто из знаков зодиака ни разу не заболеет

У кого из знаков зодиака будет отличное самочувствие, кому следует поберечься, кто попадает в группу риска в разгар весны и эпидемии? Кто отделается легким насморком, а кому предстоит всерьез заняться профилактикой и лечением своего здоровья? Узнайте в гороскопе здоровья на апрель 2020 года.

Гороскоп здоровья Фото: Pexels

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

Здоровье потребует от Овна непосредственного участия. Когда вы будете способны взять под контроль ситуацию, перед вами откроется перспектива выбора и появится возможность обратиться к хорошему специалисту.

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Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

У Тельцов самочувствие в апреле 2020 во многом будет связано с образом жизни и работой. Старайтесь меньше нервничать по всякому поводу, иначе вам не избежать серьезных неприятностей с сердцем и сосудами.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецам важно дать естественный выход своей энергии. Это может быть некий вид искусства или физкультура – пение, танцы, финтес. Если ее не выплескивать, то к концу апреля ждите проблемы с мочеполовой сферой.

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Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Ракам, прежде всего, необходимо научиться любить себя и уделять себе больше времени. В этом случае вы прочувствуете собственную ответственность за то, как управляете своей судьбой в общем и здоровьем в частности.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В апреле 2020 Львам полезно заняться массажем, в частности ног. Это даст глубокий восстановительный эффект всей энергетической системе организма, ибо все органы тела представлены в аккупунктурных точках на подошве ног.

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Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Внутри Дев будут бороться две крайности – спешка и способность рационально анализировать. Это противоборство приведет к выводу внутреннего конфликта на физический уровень, что может спровоцировать заболевание надпочечников.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

У Весов в этом месяце на передний план выйдет способность балансирования между духовными и физическими потребностями организма. Не нагружайте мозг. И обратите внимание на работу кишечника – она может оказаться проблематичной.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Проявляя снисхождение к своим слабостям и порокам, Скорпионы рискуют нарушить равновесие и вызвать истощение внутренних резервов организма. Наиболее слабым местом в апреле 2020 у вас окажется область горла, го, шеи и нижней челюсти.

Гороскоп здоровья Фото: Pexels

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Вид деятельности, которой занимаются Стрельцы, окажет прямое воздействие на состояние здоровья в апреле. Все болезни – от нервов, и эта истина касается вас в полной мере. Попейте успокоительное, и увидите, как самочувствие улучшится.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Звезды советуют Козерогам заняться телом, в частности начать тренироваться, если раньше вы этого не делали. Гимнастические упражнения должны стать частью ваших ежедневных занятий, без которых нельзя стать сильным и здоровым.

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Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолеям рекомендуется черпать удовольствие в ежедневной деятельности и образе жизни. Сознательно выбирая для себя полезную пищу, нагружая организм посильными тренировками, полноценно отдыхая, вы укрепите иммунную систему.

Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Пищеварительная система должна содержаться в порядке, если вы заботитесь о своем здоровье. Соответствующая диета, первые свежие витамины в году, отказ от вредных продуктов – залог хорошего самочувствия у Рыб в середине весны.

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